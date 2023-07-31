Особая роль: кто достает ВСУ даже за тысячи километров от фронта

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Военнослужащие ВМФ отмечают профессиональный праздник. Многие — в зоне боевых действий. С первых дней СВО флот действует очень активно. О самых значимых операциях — в материале РИА Новости.

"Длинная рука" Москвы

Первые удары по позициям ВСУ моряки-черноморцы нанесли в ночь на 24 февраля 2022-го. Фрегаты, малые ракетные корабли и дизель-электрические субмарины "Варшавянки" отстрелялись по критической инфраструктуре украинских войск, поражая аэродромы, штабы и арсеналы.

Именно вымпелы ЧФ наравне с дальней авиацией стали той самой "длинной рукой", которая позволяет уничтожать цели на всей территории Украины. За полтора года флот выпустил более 200 "Калибров".

Одновременно взяли под контроль значительную часть акватории. Уничтожили или захватили практически все боеспособные корабли и суда ВМС и Морской охраны. Уцелевшие вымпелы заперты в базах. Украинский флот, лишившись пяти из девяти бронированных катеров проектов 58150 "Гюрза" и 58181 "Кентавр", понес огромные потери и фактически больше не существует.

Речные бронекатера "Бердянск" и "Аккерман" проекта 58150 "Гюрза" во время ходовых испытаний в открытом море Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Ходові випробування двох малих артилерійських бронекатерів у відритому морі

При этом три единицы включены в состав Черноморского флота и теперь несут службу под Андреевским флагом.

Украинцы пытались нанести удар по инфраструктуре и кораблям ЧФ безэкипажными катерами, атаковали разведывательные корабли "Приазовье" и "Иван Хурс", а также корвет "Сергей Котов". Все дроны уничтожены.

Впрочем, флот все же понес потери. За 17 месяцев черноморцы лишились нескольких вымпелов, в том числе флагманского ракетного крейсера "Москва", большого десантного корабля "Саратов", нескольких катеров.

Другие задачи

Особую роль играют береговые ракетно-артиллерийские войска Черноморского флота, базирующиеся по большей части в Крыму. Их ударные комплексы "Бастион" и "Бал", предназначенные для уничтожения кораблей, прекрасно работают и по земле. Они уже поразили около 100 объектов. В частности, развернутые на западе полуострова батареи били по портовой инфраструктуре Одессы и Николаева.

Морская авиация ЧФ провела свыше четырех тысяч боевых вылетов. Летчики, по данным Минобороны, уничтожили шесть самолетов и вертолетов, сбили более 40 беспилотников.

Флот решал и гуманитарные задачи. Силами Новороссийской военно-морской базы разминировали порт Мариуполь и прибрежную полосу близ города. Уничтожали якорные и донные мины. Подняли 13 затонувших объектов суммарным водоизмещением почти 7200 тонн.

Черные береты

Но, пожалуй, самая тяжелая нагрузка выпала на морскую пехоту ВМФ. Ее активно используют как в штурмах, так и в обороне, причем на самых горячих участках.

Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

В феврале 2022-го на необорудованное побережье в районе Бердянска высадили десант. Бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады ЧФ захватили обширный плацдарм, с которого началось освобождение Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, штурмовали Волноваху, одними из первых входили в Мариуполь.

Матросы и офицеры 810-й шли впереди остальных, продвигались там, где другие подразделения отступали. А снайперы круглые сутки не давали украинским солдатам поднять голову. Мариуполь удалось взять при соотношении сил один к одному — такое в военной истории бывало крайне редко.

Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне СВО Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Не менее эффективно показывают себя морпехи Тихоокеанского флота, воюющие за девять часовых поясов от дома. Бойцы 40-й бригады были задействованы в захвате Попасной в ЛНР. Вместе с соратниками из 155-й бригады взяли Павловку и уже много месяцев, несмотря на сильные обстрелы, осаждают стратегически важный для ВСУ Угледар. В итоге обеим бригадам присвоили почетное наименование "гвардейская".

Бойцы 336-й отдельной гвардейской бригады Балтийского флота тоже воюют с самого начала. Участвовали в боях за Мариуполь. А сейчас входят в группировку "Восток", занимая северный фланг Времевского выступа на Южнодонецком направлении. Балтийцы не дают штурмовым группам украинских войск приблизиться к линии обороны. По соседству с ними на Запорожье бьются морпехи из 177-го полка Каспийской флотилии.

Бойцы 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота получили, пожалуй, самый богатый опыт. Это единственное соединение морской пехоты, которое с начала военной операции успело побывать на большинстве участков фронта. В мае 2022-го сражались в "Шервудском лесу" под Изюмом. После — под Донецком, а также на Лисичанском и Харьковском участках. Сейчас — на Херсонском направлении.

Новые корабли

В нынешних условиях флот все равно обновляется. В начале июля ЧФ передали малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 "Циклон". Три его "одноклассника" — "Аскольд", "Туча" и "Амур" — поступят до конца года. Каждый из небольших вымпелов водоизмещением 800 тонн несет по восемь "Калибров". В перспективе эти МРК могут перевооружить на гиперзвуковые "Цирконы".

Малый ракетный корабль "Циклон" совершил переход в Севастополь из Новороссийска Источник изображения: © РИА Новости

В планах — оснастить ВМФ патрульным "Виктором Великим". Вымпел аналогичного проекта 22160 "Сергей Котов" вступил в строй ровно год назад. Тактического ударного вооружения они не имеют, но оборудованы 76-миллиметровой пушкой, двумя 14,5-миллиметровыми пулеметами в тумбовых установках, противодиверсионными гранатометами и современной гидроакустической станцией. Все служит защитой от морских дронов.

Кроме того, в самое ближайшее время Черноморский флот пополнится новейшим буксиром "Капитан Сергеев", аналогичным полученному ранее "Капитану Найдену". Всего до конца 2023-го ВМФ передадут до 30 кораблей различного назначения и ранга.