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РИА Новости

Матвиенко рассказала о роли ВМФ в условиях новых угроз

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Моряки гвардейском корвете "Сообразительный" Балтийского флота ВМФ России на генеральной репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Калининграде
Моряки гвардейском корвете "Сообразительный" Балтийского флота ВМФ России на генеральной репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Калининграде.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Голенков

Спикер Совфеда Матвиенко: ВМФ принадлежит стратегическая роль в обеспечении безопасности

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Военно-морскому флоту России в условиях новых угроз принадлежит стратегическая роль в обеспечении безопасности страны, говорится в поздравительной телеграмме спикера Совфеда Валентины Матвиенко на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу в День ВМФ.

"В условиях новых вызовов и угроз Военно-морскому флоту принадлежит стратегическая роль в обеспечении безопасности страны, ее национальных интересов", - отметила законодатель.

По словам спикера, в героической истории русского военного флота множество ратных подвигов, истинных примеров патриотизма. "Он стал важной составляющей сильного Российского государства, его оборонной мощи. Мужеством и отвагой нескольких поколений военных моряков, легендарными победами знаменитых флотоводцев завоевана слава России как великой морской державы", - говорится в телеграмме.

Матвиенко отметила, что сегодня мы чествуем всех, кто служит в надводных и подводных силах, в морской авиации и береговых войсках. Особые слова признательности ветеранам за их стойкость, патриотизм, преданность присяге и воинскому братству. "Благодаря их свершениям Андреевский флаг гордо реет на просторах Мирового океана", - подчеркнула она.

Спикер выразила уверенность, что нынешнее поколение военных моряков будет бережно хранить и приумножать свои замечательные традиции, надежно защищать государственный суверенитет, верно служить Отечеству.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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