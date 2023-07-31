Российские зенитчики встречают новые ЗРК «Тор-М2»

Государственная программа вооружения предполагает значительные объёмы поставок современного вооружения для ПВО Сухопутных войск.

На днях новая партия зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» поступила на вооружение в мотострелковое соединение Центрального военного округа, сообщили в Минобороны РФ.

Высокий интерес к новым «Торам» в войсках очевиден: практически любой современный сценарий боевых действий предполагает масштабное использование сторонами конфликта современных средств воздушного поражения – от беспилотников и ракет до военных вертолетов и самолётов.

Военные действия на Донбассе – не исключение.

И ключевой задачей для российских «Торов» в зоне проведения специальной военной операции стало уничтожение военных БПЛА различных типов, применяемых противником.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2». Источник: https://kupol.ru/

Впрочем, «Тор-М2» доказал, что обладает высокой эффективностью в противодействии самым разным типам воздушных угроз: самолётам, вертолетам, баллистическим ракетам типа «Точка-У» и иностранным крылатым ракетам - в том числе Storm Shadow), а также ракетам РСЗО – например, американских HIMARS - на малой дальности.

Ежедневные сводки из зоны СВО подтверждают, что внезапные и массированные атаки маневрирующих беспилотных средств воздушного нападения, идущих на предельно малых высотах, происходят практически регулярно. От таких атак страдает как военная техника, так и личный состав воинских подразделений.

В отличие от многих других систем противовоздушной обороны иностранного производства, ЗРК семейства «Тор» эффективно противодействует внезапному массированному налёту военных БПЛА.

Комплекс с 16-ю зенитными управляемыми ракетами с улучшенными характеристиками способен в одиночку отразить групповую авиационную атаку противника.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2». Источник: https://kupol.ru/

В течении нескольких минут экипаж ЗРК «Тор-М2» развертывает комплекс в боевое положение, и практически сразу может начать поражать цели противника. Ижевский комплекс отличается высокой маневренностью, мобильностью, простотой эксплуатации и способностью вести огонь на ходу, что позволяет эффективно применять его в различных условиях, в том числе на марше.

Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»).– одно из ведущих предприятий оборонной промышленности Удмуртии и России.

Сегодня «Купол» также производит бортовую аппаратуру зенитных управляемых ракет, осуществляет модернизацию ЗРК «Оса-АКМ» и «Тор-М1», оказывает сервисные услуги эксплуатирующим организациям, разрабатывает и выпускает широкий спектр иной продукции оборонного, двойного и гражданского назначения.

Напомним, что в сентябре 2019 года в Ижевске в присутствии Владимира Путина был подписан долгосрочный контракт между головным производителем ЗРК «Тор-М2» Ижевским электромеханическим заводом «Купол» и Министерством Обороны России, по которому завод будет выпускать ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ» (арктическая версия комплекса) до 2027 года.