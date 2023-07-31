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ТАСС

Индия успешно вывела на орбиту семь сингапурских спутников

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Запуск индийской ракеты PSLV-C48
Запуск индийской ракеты PSLV-C48.
Источник изображения: © Indian Space Research Organization via AP

На это потребовалось 25 минут

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июля. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно вывела на орбиту семь сингапурских спутников. Об этом в воскресенье сообщил представитель ISRO.

Ракета-носитель PSLV-C56 стартовала в 06:30 по местному времени (04:00 мск) с космодрома им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота, расположенного на западе страны. Спустя почти 25 минут полета все спутники были выведены на заданные орбиты.

"Все спутники отделились, миссия успешна завершена", - заявил представитель ISRO во время прямой трансляции из пункта управления полетами.

В числе запускаемых аппаратов спутник DS-SAR, разработанный в рамках партнерства между Сингапурским агентством оборонной науки и технологий (DSTA) и компанией ST Engineering. Спутник предназначен для съемки земной поверхности в интересах различных правительственных служб и учреждений Сингапура, а также для использования в коммерческих целях.

Шесть других малых спутников предназначены для демонстрации космических технологий и предоставления услуг связи. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Сингапуp
Компании
ISRO
ST Engineering
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