Ракета-носитель "Союз-5" будет готова к пуску в конце 2025 года

В настоящий момент идут испытания ее составных частей, сообщил заместитель гендиректора Ракетно-космического центра "Прогресс" по развитию Даниил Субботин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Перспективная ракета-носитель "Союз-5" будет готова к пуску с космодрома Байконур в конце 2025 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" (входит в Роскосмос) по развитию Даниил Субботин.

"Ракета "Союз-5" - это наше настоящее. Она производится для совместного российско-казахстанского проекта "Байтерек". В настоящий момент идут испытания составных частей ракеты-носителя. В конце 2025 года она будет готова к запуску с космодрома Байконур", - сказал Субботин на полях саммита Россия-Африка, где был представлен макет носителя.

По словам заместителя генерального директора, при создании "Союза-5" использовались инновационные технологические решения, в частности, сварка трением с перемешиванием для производства баков.

"Самый мощный ракетный двигатель используется - РД-171, его называют царь-двигатель, прошел испытания, доставлен к нам на завод [в РКЦ "Прогресс"], мы готовы поставить его на ракету-носитель", - добавил Субботин.

В августе прошлого года пресс-служба казахстанского министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщила о встрече представителей России и Казахстана на Байконуре, в рамках которой была отмечена необходимость переноса сроков начала первого испытательного пуска по проекту "Байтерек" на 2024 год.

В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Зенит-М" для модернизации.

Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракету "Союз-5", которую планируется запускать оттуда. Первый старт изначально был запланирован на четвертый квартал 2023 года.

Ранее в пояснительной записке к проекту постановления кабинета министров Казахстана о подписании протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами Казахстана и России о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года сообщалось, что власти намерены перенести начало летных испытаний по проекту "Байтерек" на 2025 год в связи с нарушением логистических цепочек из-за геополитической обстановки.