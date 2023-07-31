Путин: мобилизационный ресурс Украины заканчивается

Санкт-Петербург. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что мобилизационный ресурс Украины иссякает, в войска вынуждены набирать технических работников, обслуживающих авиацию.

"Мы сейчас зафиксировали, что взяли несколько человек, сформировали воинские подразделения из технического персонала обслуживания самолетов и авиатехники. Это говорит о чем? Мобилизационный ресурс иссякает, заканчивается", - сказал Путин в ходе общения с журналистами, касаясь потерь и проблем с возможностью пополнения украинской армии.

Тему мобилизационных ресурсов Украины президент РФ поднял в связи с видами на урожай зерновых в соседней стране и роли России и Украины в решении продовольственных проблем в мире.