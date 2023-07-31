Путин: Россия не хочет прямых столкновений с НАТО в Сирии, но готова к любому сценарию

Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22 МЗ Военно-космических сил России во время нанесения авиаудара по объектам ИГ в Сирии.

Санкт-Петербург. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не желает прямого столкновения с натовцами в Сирии, но готова к любому сценарию.

На вопрос журналистов, насколько возможно прямое столкновение российских и натовских сил в Сирии и готова ли российская сторона к такому сценарию, глава государства ответил: "Мы всегда готовы к любому сценарию, но у нас этого никто не хочет".

Более того, по словам Путина, там создан специальный механизм для предотвращения подобных инцидентов. "По инициативе американской стороны в свое время мы создали специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. У нас напрямую руководители определенных подразделений друг с другом общаются и имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации", - сказал президент.