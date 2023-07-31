Путин не считает своим делом управление войсками, поэтому не получает доклады ежечасно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не считает своим делом управление войсками, поэтому не получает доклады ежечасно, но несколько раз в день связывается с Минобороны и конкретными подразделениями.

"Не ежечасно, не считаю своим делом управление войсками, это неправильно, даже вредно. Потом ежечасно с передовой получать и невозможно, потому что люди, которые находятся на передовой, они должны пользоваться только специальными средствами связи, иначе это неприемлемо с точки зрения их безопасности", - сказал Путин.

Президент отметил, что в курсе дел, происходящих там, он по несколько раз в день связывается с руководством Минобороны, а если нужно, то и с конкретными подразделениями.