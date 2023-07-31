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ТАСС

Путин рассказал об изменении тактики украинских войск

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ВСУ
Вооруженные силы Украины.
Источник изображения: Минобороны Украины

По словам главы государства, ВСУ в последнее время пытаются атаковать российские позиции пешим порядком, берегут военную технику и боятся ее потерять

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последнее время пытаются атаковать российские позиции пешим порядком, берегут военную технику и боятся ее потерять. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас есть некоторые изменения. В чем они заключаются: подвозят на передний край на бронетехнике людей, выбрасывают, и техника сразу исчезает. Видимо, берегут технику, боятся ее потерять. И атакуют в пешем порядке, подставляя, конечно, людей под удары наших танков, артиллерии и так далее", - отметил президент.

При этом, указал Путин, за последние два дня (с момента его комментария насчет оперативной обстановки в зоне СВО) "серьезных изменений нет". "Думаю, что это связано с тем, что противник отвел свои штурмовые подразделения в места восстановления боеспособности. Они понесли большие потери и в живой силе, и в технике", - добавил российский лидер.

Изменение тактики ВСУ "совершенно точно" связано с потерями бронетехники, продолжил президент. "На данный момент времени, начиная с 4 июня (начала контрнаступательных действий Украины - прим. ТАСС), я говорил [раньше], по-моему, 405 танков было потеряно - это что мы видим только. Сейчас 415. Ну и 1 300 с лишним единиц бронемашин разного класса", - сообщил Путин. Он добавил, что из указанной техники "две трети, наверное, западного производства".

"Вот, пожалуй, нечего добавить. Таких активных действий, как это было два дня назад, сейчас не наблюдается, хотя потери несут в живой силе большие. Но именно в силу изменения тактики. Это я не преувеличиваю. Личный состав подвозят, выбрасывают, техника сразу исчезает, в пешем порядке идут в атаку. Но, конечно, везде противник остановлен, отброшен", - резюмировал глава государства. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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