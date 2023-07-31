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ТАСС

Россия и ЮАР обсуждают проект по устранению с орбиты Земли космического мусора

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Спутники и космический мусор на орбите Земли
Спутники и космический мусор на орбите Земли.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain European Space Agency

Президент РФ Владимир Путин также отметил, что страны могут вместе готовить космонавтов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Россия и ЮАР обсуждают совместный космический проект по устранению с околоземной орбиты космического мусора. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Мы сейчас разговаривали с ними [с партнерами из ЮАР] о возможности совместной работы по устранению с орбиты космического мусора", - рассказал президент РФ, отвечая на вопрос о перспективах развития с ЮАР совместных космических программ. Российский лидер также не исключил, что страны могут заниматься и подготовкой космонавтов.

В конце июля в ЮАР открылся российский оптико-электронный комплекс оперативного мониторинга космического мусора. Станция была построена в рамках контракта предприятия НПК СПП (входит в Роскосмос) и Южноафриканского национального космического агентства (САНСА). Она может обнаруживать космический мусор на высотах от 120 до 40 тыс. км, а также определять угловые координаты космических объектов и идентифицировать с базой данных. 

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Страны
Россия
ЮАР
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
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