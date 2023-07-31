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Интерфакс-АВН

Все опасные ситуации в сирийском небе провоцируются именно авиацией возглавляемой США коалиции, заявляют в российском ЦПВС

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Истребитель Су-27 ВКС России пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря
Истребитель Су-27 ВКС России пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Европейского командования ВС США

Облучение российских самолетов системами наведения вооружения приводило к автоматическому отстрелу ложных тепловых целей

Хмеймим. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Российские военные в Сирии отвергают обвинения возглавляемой США коалиции в создании опасных ситуаций в сирийском воздушном пространстве, возлагают ответственность за это на коалиционные силы.

"Серьезную озабоченность российской стороны вызывают непрекращающиеся попытки США дезинформировать мировую общественность относительно недеконфликтованных и незаконных полетов своих беспилотных летательных аппаратов и самолетов в воздушном пространстве Сирии, обвиняя российские экипажи в "опасных сближениях". При этом все опасные ситуации в сирийском небе провоцируются именно со стороны авиации Международной антитеррористической коалиции, осуществляющей полеты в нарушение Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года и с грубым нарушением воздушного пространства Сирийской Арабской Республики", - заявил на брифинге в субботу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирала Олег Гуринов

Он сослался на данные Центра деконфликтации воздушных и наземных операций, согласно которым "беспилотные летательные аппараты "коалиции" совершили в 2023 году 1752 недеконфликтованных полета в районах, определенных Протоколами деконфликтации, из них за июль 2023 года - 340, в том числе 92 - с 22 по 28 июля".

С 1 января 2023 года зафиксирован 1761 случай нарушения государственной границы САР летательными аппаратами "коалиции". За июль 2023 года зафиксировано 213 случаев, из них 68 - с 22 по 28 июля, проинформировал Гуринов.

В июле зафиксировано 180 полетов боевых самолетов "коалиции" в воздушном пространстве Сирии в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в то время, когда там находились гражданские воздушные суда, добавил контр-адмирал.

"В очередной раз обращаем внимание, что данные незаконные полеты боевых самолетов "коалиции" создают опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов", - подчеркнул замруководителя ЦПВС.

Более того, напомнил он, 12 июля 2023 года в районе Эт-Танф силами "коалиции" были проведены учения с использованием средств противовоздушной обороны, что, по словам Гуринова, представляло серьезную угрозу гражданским самолетам, совершающим регулярные рейсы.

В течение 2023 года, продолжил контр-адмирал, авиацией "коалиции" было допущено 23 опасных сближения с самолетами ВКС России, во время 11 из которых "экипажами фиксировалось облучение российских самолетов системами наведения вооружения, что приводило к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны и отстрелу ложных тепловых целей".

Два таких случая опасного сближения произошло в апреле, один - в мае, четыре - в июне и пять - в июле. "Таким образом, наблюдается неуклонный рост количества опасных сближений со стороны летательных аппаратов "коалиции", - подчеркнул Гуринов.

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