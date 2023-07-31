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Военное обозрение

«Сюрприз для гаубиц НАТО»: турецкая оборонка представила комплект коррекции полета TGK для артснарядов

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Источник изображения: topwar.ru

Компания MKE A.Ş., работающая в оборонной сфере Турции, разработала комплект контролируемого подрыва (TGK) для снарядов к 155-мм гаубицам.

Сюрприз для гаубиц НАТО: с разработанным комплектом наведения гаубицы FIRTINA [национальная САУ] смогут точно поражать цели

- отмечается в издании SavunmaSanayiST.

Наиболее значимое место в турецкой армии занимают национальные артсистемы стандарта НАТО – САУ FIRTINA и буксируемая гаубица PANTER. Для них ведется разработка новых снарядов и средств высокоточного поражения целей, одним из которых стал комплект TGK. Как говорится в издании, он может устанавливаться и на 122-мм боеприпасы для РСЗО.

На данный момент TGK оснащаются 155-мм боеприпасы MKE MOD 274 HE ER TNT/BB, дальность стрельбы которыми составляет примерно 39 км. Разработчик утверждает, что комплект наведения в состоянии уменьшить круговое вероятное отклонение (КВО) до 50 м и ниже за счет того, что имеется возможность коррекции [полета снаряда] в двух измерениях.

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время величина КВО у обычного неуправляемого 155-мм боеприпаса MKE MOD 274 составляет в среднем 150-200 м. Это значение может увеличиваться в зависимости от условий поля боя. На этом фоне комплект коррекции TGK в состоянии значительно увеличить точность огня.

Во многих странах проводились исследования по созданию управляемых снарядов для гаубиц, но большинство проектов терпят неудачу. Основная причина этого состоит в том, что сила давления, прикладываемая механизмом стрельбы к боеприпасу во время огня, намного выше, чем сопротивление электроники наведения

- говорится в издании, имея в виду, что электронная начинка комплектов коррекции не выдерживала нагрузок, создаваемых в процессе выстрела.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
T155 PANTER
Проекты
NATO
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