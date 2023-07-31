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Военное обозрение

США перебросили в Европу военные машины, стилизованные под российскую технику

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Источник изображения: topwar.ru

В немецком порту Бремерхафен замечены американские военные машины, стилизованные под технику, которая используется в российской армии. Об этом сообщается на ресурсе Defence Blog.

На появление данных машин на оснащении войск США обратили внимание еще в декабре прошлого года. На территории Соединенных Штатов было зафиксировано присутствие M1126 Stryker, визуально схожих с прототипом российского бронетранспортера БТР-87; БА HMMWV, имитирующих ГАЗ «Тигр».

Подобного рода машины получил в 2022 году 11-й бронетанковый кавалерийский полк армии США для повышения подлинности проводимых учений, в ходе которых солдаты улучшают восприятие техники потенциального неприятеля.

Имитирующие противника машины позволяют вести более эффективное обучение, например, разведке и устранению целей. Бойцы после знакомства с ними лучше отличают технику своей армии от чужой. Также это позволяет эффективнее распознавать различные машины с экрана планшета или монитора, в том числе определяя, что изображено на картинке – настоящая цель или ее манекен.

Источник изображения: topwar.ru

Как можно предположить, в Европу имитаторы российской техники были переброшены для обучения украинских солдат. ВСУ на фоне существенных потерь на фронте рано или поздно полностью перейдут на западные образцы и поэтому новобранцев придется воочию знакомить с моделями, имеющимися на вооружении российской армии.

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Страны
США
Продукция
HMMWV
M1126 ICV
Stryker
БТР-87
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
Военные учения
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