Военный парад в Пхеньяне в ознаменование 70-летия Победы в Отечественной освободительной войне. Ч.2

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Военный парад в Пхеньяне в ознаменование 70-летия Победы в Отечественной освободительной войне
Фоторепортаж
Перед парадом, пока совсем не стемнело, над Пхеньяном пролетели новые северокорейские БПЛА.
Тот что похож на RQ-4 получил официальное название "Сэтбёль-4" (샛별-4/Saetbyol-4)
А тот что похож на MQ-9 соответственно "Сэтбёль-9" (샛별-9/Saetbyol-9).
Вышеупомянутые разведывательно-ударные БПЛА "Сэтбёль-9" (샛별-9/Saetbyol-9)
Твердотопливные МБР "Хвасонпхо-18" (화성포-18, в западных и наших СМИ обычно название сокращают просто до Hwasong-18/Хвасон-18, аналогично в случае других подобных названий)
МБР с жидкостными ракетными двигателями "Хвасонпхо-17" (화성포-17, в западных и наших СМИ обычно название сокращают просто до Hwasong-17/Хвасон-17)
БРСД с гиперзвуковым планирующим боевым блоком "Хвасон-8" (화성-8/Hwasong-8)
Подводный безэкипажный аппарат с ядерной боевой частью типа "Хэил" (해일/Haeil)
Вот эти северокорейские ОТРК/БРМД с ракетами похожими на "Искандер" вроде бы называются "Хвасонпхо-11га" (화성포-11가》, западное обозначение KN-23).
Эти северокорейские ракетные комплексы с ракетами похожими на ATACMS называются "Хвасонпхо-11на" (화성포-11나, западное обозначение KN-24)
Известные северокорейские сверхкрупные РСЗО с управляемыми 600-мм реактивными снарядами
Новые северокорейские танки, впервые показанные в 2020 г. В данном случае они с дополнительными элементами ДЗ. Работающая система активной защиты там тоже есть, судя по видео.