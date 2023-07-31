Войти
bmpd.livejournal.com

Военный парад в Пхеньяне в ознаменование 70-летия Победы в Отечественной освободительной войне. Ч.2

259
0
0

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Военный парад в Пхеньяне в ознаменование 70-летия Победы в Отечественной освободительной войне

Фоторепортаж

Перед парадом, пока совсем не стемнело, над Пхеньяном пролетели новые северокорейские БПЛА.

Тот что похож на RQ-4 получил официальное название "Сэтбёль-4" (샛별-4/Saetbyol-4)

А тот что похож на MQ-9 соответственно "Сэтбёль-9" (샛별-9/Saetbyol-9).

Вышеупомянутые разведывательно-ударные БПЛА "Сэтбёль-9" (샛별-9/Saetbyol-9)

Твердотопливные МБР "Хвасонпхо-18" (화성포-18, в западных и наших СМИ обычно название сокращают просто до Hwasong-18/Хвасон-18, аналогично в случае других подобных названий)

МБР с жидкостными ракетными двигателями "Хвасонпхо-17" (화성포-17, в западных и наших СМИ обычно название сокращают просто до Hwasong-17/Хвасон-17)

БРСД с гиперзвуковым планирующим боевым блоком "Хвасон-8" (화성-8/Hwasong-8)

Подводный безэкипажный аппарат с ядерной боевой частью типа "Хэил" (해일/Haeil)

Вот эти северокорейские ОТРК/БРМД с ракетами похожими на "Искандер" вроде бы называются "Хвасонпхо-11га" (화성포-11가》, западное обозначение KN-23).

Эти северокорейские ракетные комплексы с ракетами похожими на ATACMS называются "Хвасонпхо-11на" (화성포-11나, западное обозначение KN-24)

Известные северокорейские сверхкрупные РСЗО с управляемыми 600-мм реактивными снарядами

Новые северокорейские танки, впервые показанные в 2020 г. В данном случае они с дополнительными элементами ДЗ. Работающая система активной защиты там тоже есть, судя по видео.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Продукция
Global Hawk
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Искандер
Проекты
2020-й год
БПЛА
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
18.03.2022
Постоянно демонстративное наблюдение
21.12.2020
Каким будет лазерное оружие в России и в мире
15.01.2020
Обмен ударами без протокола
26.03.2019
Новые траектории агрессии
21.11.2017
Абсолютное возмездие
06.11.2013
Ракетный блицкриг пока откладывается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.07 06:32
  • 6
"Яковлев" – новый бренд корпорации "Иркут"
  • 31.07 06:09
  • 5
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 31.07 06:04
  • 53826
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.07 05:57
  • 19
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 31.07 01:40
  • 1
Журналисты назвали угрожающее ВСУ российское оружие
  • 31.07 00:31
  • 0
ТОП-10 Прибыльных ORDA онлайн казино на реальные деньги (Online casino)
  • 30.07 15:39
  • 2597
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.07 15:38
  • 5
В NASA приступили к созданию ядерного ракетного двигателя для полетов на Марс
  • 30.07 12:27
  • 2
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач
  • 30.07 12:00
  • 3
В Алтайском крае разработали одежду, защищающую военных от тепловизоров
  • 30.07 09:57
  • 20
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 29.07 13:19
  • 2
Россия ведет переговоры о поставках вертолетов Ми-28НЭ африканским странам южнее Сахары
  • 29.07 10:46
  • 2
Российские казачьи общества превысили плановые показатели призыва более чем на 30%
  • 29.07 00:23
  • 1
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 29.07 00:18
  • 2
"Ростех" сообщил о завершении госиспытаний колесной гаубицы "Мальва"