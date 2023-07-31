Военный парад в Пхеньяне в ознаменование 70-летия Победы в Отечественной освободительной войне. Ч.2

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Военный парад в Пхеньяне в ознаменование 70-летия Победы в Отечественной освободительной войне

Фоторепортаж

Перед парадом, пока совсем не стемнело, над Пхеньяном пролетели новые северокорейские БПЛА.

Тот что похож на RQ-4 получил официальное название "Сэтбёль-4" (샛별-4/Saetbyol-4)

А тот что похож на MQ-9 соответственно "Сэтбёль-9" (샛별-9/Saetbyol-9).

Вышеупомянутые разведывательно-ударные БПЛА "Сэтбёль-9" (샛별-9/Saetbyol-9)

Твердотопливные МБР "Хвасонпхо-18" (화성포-18, в западных и наших СМИ обычно название сокращают просто до Hwasong-18/Хвасон-18, аналогично в случае других подобных названий)

МБР с жидкостными ракетными двигателями "Хвасонпхо-17" (화성포-17, в западных и наших СМИ обычно название сокращают просто до Hwasong-17/Хвасон-17)

БРСД с гиперзвуковым планирующим боевым блоком "Хвасон-8" (화성-8/Hwasong-8)

Подводный безэкипажный аппарат с ядерной боевой частью типа "Хэил" (해일/Haeil)

Вот эти северокорейские ОТРК/БРМД с ракетами похожими на "Искандер" вроде бы называются "Хвасонпхо-11га" (화성포-11가》, западное обозначение KN-23).

Эти северокорейские ракетные комплексы с ракетами похожими на ATACMS называются "Хвасонпхо-11на" (화성포-11나, западное обозначение KN-24)

Известные северокорейские сверхкрупные РСЗО с управляемыми 600-мм реактивными снарядами

Новые северокорейские танки, впервые показанные в 2020 г. В данном случае они с дополнительными элементами ДЗ. Работающая система активной защиты там тоже есть, судя по видео.