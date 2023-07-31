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ТАСС

Итальянский генерал назвал контрнаступление ВСУ акцией по "циничному плану" НАТО

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Порт Одессы
Порт Одессы.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Маслов

Фабио Мини считает, что главный интерес альянса сосредоточен на море

РИМ, 29 июля. /ТАСС/. Бывший командующий Международными силами безопасности в Косове под эгидой НАТО итальянский генерал Фабио Мини раскритиковал контрнаступление ВСУ, назвав его акцией "удобных идиотов" в целях НАТО на море, "которое стало новым стратегическим театром столкновения НАТО и России".

"За всеми украинскими военными потугами стоит ясный и циничный план НАТО", - написал он в статье, опубликованной в газете Il Fatto Quotidiano. Он считает, что главный интерес альянса сосредоточен на море. "Черное море - новый стратегический театр столкновения НАТО и России, как военного, так и гражданского", - пишет он, напоминая о последствиях прекращения зерновой сделки и предупреждении РФ, что все суда, направляющиеся в украинские порты и из них, будут считаться военными целями. "То же самое Украина заявила о кораблях, направляющихся в Крым и Россию. Черное море стало таким образом официально милитаризированным", - пишет Мини. Он также напомнил, что США пытаются добиться ослабления России за счет отлучения от выхода к Балтийскому морю на севере и Черному на юге. Вместе с этим Великобритания всегда хотела контролировать Балтику, и "это удается через влияние на Польшу и Балтийские государства, не особо заботясь о политических последствиях", отмечает автор.

"Неизвестно, захотят ли новые принятые в НАТО страны (Швеция и Финляндия - прим. ТАСС) рисковать ради интересов Великобритании и США. В черноморском регионе такие же сомнения касаются Болгарии и Румынии, тогда как Турция не имеет никакого намерения уступать свое доминирующее положение и отказываться от "регулирующей" роли в Черном море и восточном Средиземноморье", - считает Мини. По его мнению, НАТО опять давит на союзников, переходя важные "красные линии" не только для России, но и для европейской безопасности в целом. "И Украина вновь оказывается втянута в нечто, гораздо большее, чем ее независимость и суверенитет. Несмотря на всю пропаганду, она уже разыграла все имевшиеся в распоряжении политические и военные карты на наземном фронте и сейчас переходит к роли полезного идиота на море", - добавил генерал.

Достаточно критически Мини высказался и о наземном контрнаступлении ВСУ, которое, по его мнению, служит больше пропагандистским целям. "Это контрнаступление должно было быть решающим, в том числе в пропагандистских целях для того, чтобы заслужить доверие союзников и тех, кто поддерживает Украину. <…> Россия не только устояла, но и продемонстрировала способность восстанавливать силы и обеспечивать мощную оборону, уступая то, что можно уступить или то, что не нужно", - написал он.

По его мнению, ни украинское военное командование, ни страны-союзницы, "поддерживающие Киев только с идеологической точки зрения", не имеют ясного представления о том, что происходит вдоль слишком длинной и неопределенной линии фронта. Как он отмечает, контрнаступление должно было стать сюрпризом, но парадоксально в итоге украинцы были удивлены российской оборонительной линией, хотя она была очевидна. "Наконец найдена многообещающая цель: соединительная линия между Россией и Крымом. Изоляция Крыма должна стать демонстрацией победы, чтобы выдать ее Европе и миру за доблесть украинцев, которая заставит Россию отступить", - продолжает автор, отмечая, что даже в случае достижения цели, что, по его мнению, сомнительно, коммуникация может быть прервана, "но не навсегда и огромной ценой". 

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Страны
Болгария
Великобритания
Италия
Польша
Россия
Румыния
США
Турция
Украина
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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