Пропагандисты-русофобы проработают только до очередной "перезагрузки" между Россией и Западом. Таков прогноз издания Myśl Polska. А то, что эта перезагрузка произойдет, вытекает из невыполнимости планов США и ЕС. Расчет на "победу Украины" так же нереален, как феминистский Афганистан, о котором они мечтали в 2000-е.

В так называемых "влиятельных СМИ" уже почти не найти ни политической, ни даже исторической публицистики: ее заменила напористая пропаганда, в которой выделяются три взаимодополняющих направления:

* проамериканское, точнее, пробайденовское, прославляющее мощь и "дельность" (новое словечко!) так называемого "мирового лидерства";

*проукраинское: мы их "слуги", потому что украинцы, сражаясь с Россией, якобы "защищают нас", и поэтому мы должны выполнять любые их требования;

*антироссийское, поскольку враждебность ко всему русскому является (якобы) нашим национальным долгом.

Общим базисом всей этой пропаганды является утверждение, будто бы "коллективный Запад" (к которому, по всей видимости, принадлежат и бессовестные украинские олигархи) является территорией добра и свободы, а на Востоке притаилась страшная "Империя зла", которая хоть и проявила свою слабость ("колосс на глиняных ногах"), но все еще "угрожает Западу", особенно Греции и Португалии. Достоверные и объективные политические и исторические материалы уже перешли в разряд так называемых и уже вряд ли вернутся в СМИ.

Пропагандисты, притворяющиеся сегодня журналистами или учеными, уже не изменят своего амплуа: вместе с изменением политики "мирового лидерства", которое рано или поздно произойдет, они уйдут в небытие вместе с этим самым лидерством. Почему? Потому что когда-нибудь представители этого "лидерства" решат, что силы его врагов (да и друзей тоже) в результате этого конфликта уже израсходованы. Пока что его продолжение приносит "лидерам" гораздо больше политических выгод, чем убытков, но это может измениться. К выгодам следует отнести:

прекращение или, по крайней мере, замедление процесса экономической интеграции Китая со Старой и Новой Европой (нового Шелкового пути не будет);

разрушение экономических и политических связей между Европейским союзом и Россией (больше не будет Европы "от Лиссабона до Владивостока");

"списание" на конфликт всех неразрешенных и по-прежнему нарастающих внутренних конфликтов в Соединенных Штатах; здесь, однако, успех небольшой, скорее даже мнимый;

расширение сферы влияния в Европе путем вступления в НАТО двух новых государств (Швеции и Финляндии), а также политического ослабления России в данном регионе. России приходится продолжать этот конфликт, поскольку его окончание может привести к принятию Украины в альянс.

Список потерь тоже довольно длинный, но он не относится напрямую к США: главным бенефициаром этого конфликта является Китай и весь антизападный постколониальный мир, который рано или поздно заставит "мировое руководство" пойти на исторические уступки. Вот эта-то "перезагрузка" и поставит крест на нарративе нынешних пропагандистов. Для части политического класса это тоже будет имиджевая катастрофа, но будьте покойны: эти люди успешно сменят ориентацию. Они ведь принадлежат к "западной цивилизации", где самой важной компетенцией в искусстве политики является умение лицемерить.

Впрочем, те, кто действительно управляет "коллективным Западом", совершают за последние годы уже вторую ошибку. Первой была так называемая политика "сдерживания России". Напомню, тогда провозглашалось, что НАТО отобьет у русских охоту заходить на территорию Украины, что никакой спецоперации не будет и можно праздновать успех. Операция началась, блеф провалился, и "западным профессионалам" ничего не оставалось, как заявить, что их "застали врасплох", что с профессионалами обычно не случается. Теперь президенту Зеленскому обещают, что Украина будет принята в НАТО сразу же после окончания (победного для Украины) конфликта с Россией. Такой подход загоняет ситуацию в тупик: именно из-за этого подъода Россия будет продолжать борьбу до полного истощения антироссийских сил на Украине и опустошения ресурсов Запада. Интересно, что закончится быстрее: эти "ресурсы" или терпение западных избирателей, которым может надоесть дороговизна, обнищание населения и деградация экономики.

Правда, западный политический "мирок", внимая откровениям отставших от реальности пост-советологов, полагает, что Россия распадется еще раньше, чем лопнет терпение западных обывателей. Вот только этот сценарий столь же вероятен, как и неоднократно объявленный этими пост-советологами экономический коллапс России под натиском "сокрушительных санкций". Кто-нибудь помнит, сколько уже было этих "санкционных пакетов"?

Вероятно, до того, как "лидеры" убедятся, что эти санкции не имели никакого смысла, нам придется пережить еще, как минимум, год ограничений, инфляции и регресса во всех сферах жизни. После этого "мировое руководство" объявит о очередной перезагрузке отношений с Россией, а поляков – как это уже бывало раньше – назовет неизлечимыми русофобами.

Если бы польский бизнес имел хоть какое-либо влияние на восточную (да и западную тоже) политику польского руководства, благосостояние наших граждан было бы такое же, как у "старых европейцев", а то и лучше. Но ведь не для того нас принимали в ЕС и НАТО, чтобы мы эффективно заботились о своих экономических интересах.

Автор: Витольд Модзелевский (Witold Modzelewski), профессор Варшавского университета, бывший госсекретарь Польской Республики (1992-1996), оппонент русофобов, директор Института налогового права