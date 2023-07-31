«Проблемный боевой вертолет»: разбился очередной MRH 90 Taipan армии Австралии

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В Австралии проходят крупные учения Talisman Sabre 2023, в которых задействовано свыше 30 тыс. бойцов с участием военных из США, а также Японии, Франции, ФРГ, Южной Кореи и прочих стран. Однако маневры пришлось прекратить из-за катастрофы вертолета MRH 90 Taipan.

Как сообщается в издании NEWS.com.au, винтокрылая машина армии Австралии, выполняя поставленную в рамках указанных учений задачу в группе с двумя другими вертолетами, потерпела крушение в 22:30 по местному времени у побережья острова Гамильтон; как утверждается, техника «врезалась в воду». Ее обломки обнаружены, ведется поиск четверых членов экипажи, которые поначалу считались погибшими.

Это очередная авария с участием Taipan в текущем году. В марте произошел отказ двигателя на однотипной машине, ранения получили два человека.

MRH90 – один из самых совершенных тактических десантно-транспортных вертолетов 21 века

- говорится на сайте Минобороны страны.

При этом вся история его службы сопровождается постоянными неприятностями. 47 MRH 90 Taipan (вместе с 6 для ВМС) были закуплены в 2004 году у французской компании Airbus. После этого его эксплуатация не раз приостанавливалась из-за различных аварий и других сбоев.

Taipan были предметом споров на протяжении большей части срока их эксплуатации. В отчете счетной палаты выявилась непредвиденная незрелость конструкции и механизма обслуживания машины, а также высокие эксплуатационные расходы. Это проблемный боевой вертолет

- говорится в издании.

В 2021 году правительство приняло решение не дожидаться истечения срока эксплуатации парка Taipan и вывезти их из строя на 10 лет раньше. Заменить их должны 40 американских UH-60 Black Hawk, на которые выделяется $1,95 млрд.

Австралийское правительство, как известно, вызвало гнев Елисейского дворца в 2022 году, когда отменило сделку по французской подводной лодке

- отмечается в издании, вероятно, намекая на возможные аналогичные проблемы с французскими субмаринами, если бы договор об их закупке не был расторгнут.