Войти
Военное обозрение

«Проблемный боевой вертолет»: разбился очередной MRH 90 Taipan армии Австралии

221
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Австралии проходят крупные учения Talisman Sabre 2023, в которых задействовано свыше 30 тыс. бойцов с участием военных из США, а также Японии, Франции, ФРГ, Южной Кореи и прочих стран. Однако маневры пришлось прекратить из-за катастрофы вертолета MRH 90 Taipan.

Как сообщается в издании NEWS.com.au, винтокрылая машина армии Австралии, выполняя поставленную в рамках указанных учений задачу в группе с двумя другими вертолетами, потерпела крушение в 22:30 по местному времени у побережья острова Гамильтон; как утверждается, техника «врезалась в воду». Ее обломки обнаружены, ведется поиск четверых членов экипажи, которые поначалу считались погибшими.

Это очередная авария с участием Taipan в текущем году. В марте произошел отказ двигателя на однотипной машине, ранения получили два человека.

MRH90 – один из самых совершенных тактических десантно-транспортных вертолетов 21 века

- говорится на сайте Минобороны страны.

При этом вся история его службы сопровождается постоянными неприятностями. 47 MRH 90 Taipan (вместе с 6 для ВМС) были закуплены в 2004 году у французской компании Airbus. После этого его эксплуатация не раз приостанавливалась из-за различных аварий и других сбоев.

Taipan были предметом споров на протяжении большей части срока их эксплуатации. В отчете счетной палаты выявилась непредвиденная незрелость конструкции и механизма обслуживания машины, а также высокие эксплуатационные расходы. Это проблемный боевой вертолет

- говорится в издании.

В 2021 году правительство приняло решение не дожидаться истечения срока эксплуатации парка Taipan и вывезти их из строя на 10 лет раньше. Заменить их должны 40 американских UH-60 Black Hawk, на которые выделяется $1,95 млрд.

Австралийское правительство, как известно, вызвало гнев Елисейского дворца в 2022 году, когда отменило сделку по французской подводной лодке

- отмечается в издании, вероятно, намекая на возможные аналогичные проблемы с французскими субмаринами, если бы договор об их закупке не был расторгнут.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Германия
США
Франция
Южная Корея
Япония
Продукция
UH-60
Компании
Airbus
Проекты
Hamilton
Военные учения
Похожие новости
09.08.2022
Запад собирается разграбить послевоенную Украину
12.06.2019
Производственная кооперация в рамках ОАК по программе самолета МС-21
08.04.2019
"Россия много тратит": Трамп призвал к разоружению
27.12.2012
Рейтинг 20 наиболее крупных сделок по продаже вооружений, решения по которым были приняты в 2012 году
12.12.2012
Индонезия интенсивно вооружается
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.07 06:32
  • 6
"Яковлев" – новый бренд корпорации "Иркут"
  • 31.07 06:09
  • 5
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 31.07 06:04
  • 53826
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.07 05:57
  • 19
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 31.07 01:40
  • 1
Журналисты назвали угрожающее ВСУ российское оружие
  • 31.07 00:31
  • 0
ТОП-10 Прибыльных ORDA онлайн казино на реальные деньги (Online casino)
  • 30.07 15:39
  • 2597
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.07 15:38
  • 5
В NASA приступили к созданию ядерного ракетного двигателя для полетов на Марс
  • 30.07 12:27
  • 2
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач
  • 30.07 12:00
  • 3
В Алтайском крае разработали одежду, защищающую военных от тепловизоров
  • 30.07 09:57
  • 20
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 29.07 13:19
  • 2
Россия ведет переговоры о поставках вертолетов Ми-28НЭ африканским странам южнее Сахары
  • 29.07 10:46
  • 2
Российские казачьи общества превысили плановые показатели призыва более чем на 30%
  • 29.07 00:23
  • 1
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 29.07 00:18
  • 2
"Ростех" сообщил о завершении госиспытаний колесной гаубицы "Мальва"