Японские силы самообороны проследили за действиями боевых кораблей РФ и КНР

Токио. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Морские силы самообороны Японии проследили за прохождением совместного отряда из 10-ти российских и китайских военных кораблей 28-29 июля через пролив Лаперуза из Японского в Охотское море, сообщили в субботу в японском Объединенном комитете начальников штабов.

По данным японских военных, к северу от острова Хоккайдо в восточном направлении проследовали два ракетных эсминца, два фрегата, корабль снабжения ВМС Китая, два больших противолодочных корабля, два корвета и корабль снабжения ВМФ России.

Для слежения за их действиями были задействованы фрегат "Тикума", ракетные катера и противолодочный самолет Р-3С Orion Морских сил самообороны Японии.

Накануне Тихоокеанский флот (ТОФ) России сообщил, что экипажи кораблей ВМФ России и военно-морских сил Китая приступили к совместному патрулированию акватории Тихого океана, в ходе которого отработают охрану объектов экономической деятельности двух стран.

"Задачами совместного патрулирования является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР", - говорилось в сообщении.

По данным пресс-службы ТОФ, в ходе патрулирования моряки двух стран "отработают плавание в составе различных строёв, организацию всех видов обороны отряда, пополнение запасов воды и топлива на ходу, будут решать противолодочные задачи, а также проведут полёты палубных вертолётов с выполнением взлётов и посадок на корабли сторон".

"В ходе патрулирования с экипажами надводных кораблей будут взаимодействовать самолёты морской авиации Тихоокеанского флота и авиации Народно-освободительной армии Китая (НОАК)", - указывалось в сообщении.

ТОФ отметил, что "после выхода кораблей ВМФ России и ВМС Китая из Владивостока в акватории залива Петра Великого был сформирован совместный отряд, который начал движение по ранее согласованному сторонами маршруту".

В составе международного отряда РФ представляют большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Гремящий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга". От ВМС НОАК в патрулировании участвуют эскадренные миноносцы "Гуйян" и "Цицикар", сторожевые корабли "Тунлин" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху".

Как сообщалось, несколькими днями ранее военные моряки России и Китая в акватории Японского моря провели совместные военно-морские учения "Север/ Взаимодействие-2023".