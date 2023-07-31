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ТАСС

Подоляк заявил, что утечки в западных СМИ подрывают планы украинской армии

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Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

Советник главы офиса президента Украины хотел бы, чтобы "анонимные источники перестали быть анонимными"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Утечки информации о планах действий украинских войск, которые регулярно случаются в администрациях западных стран, негативно сказываются на ситуации в зоне боевых действий и срывают планы Киева. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Они всегда мешают. <...> Мы стараемся не бежать впереди и давать уже по факту информацию от Генштаба. <...> А ведь они снимают сериал", - ответил он в интервью украинскому телеканалу "24" о влиянии статей в аналитических изданиях, которые ссылаются на источники, например, в Пентагоне. По словам Подоляка, он хотел бы, чтобы "анонимные источники перестали быть анонимными". "Кто делает все сливы. Все непродуманные заявления приводят к тому, что Украина выплачивает гораздо большую цену, чем могла бы", - пожаловался он.

Подоляк также утверждал, что партнеры Киева придерживаются недостаточно жесткой риторики в отношении России. "Было бы лучше, чтобы они не комментировали ход войны. Не рассказывали, на каком направлении украинская армия будет идти. <...> Не можете правильно комментировать, лучше не комментировать", - заключил он.

С момента начала Россией специальной военной операции на Украине Запад ввел против России санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Однако власти Украины неоднократно настаивали на передаче им еще большего количества вооружения, а также ракет и авиации. В Киеве также обвиняли союзников в медлительности при принятии решений о поставках, что, по мнению украинских властей, не позволило эффективно начать запланированное контрнаступление. 

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Страны
Россия
США
Украина
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