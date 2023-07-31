Конференция в Вене выявила "войну глобального масштаба" против православия

Почему "цивилизованный Запад" постоянно поддерживает антихристианские силы в идущих ныне по всему миру конфликтах? Косовских сепаратистов, рушащих сербские храмы, сирийских джихадистов, украинских гонителей УПЦ? Издание Myśl Polska дает свой вариант ответа, который будет интересен и верующим, и скептикам.

Репрессии в отношении духовенства и верующих, силовые захваты храмов, осквернение святынь и всеобщая агрессия не обошли стороной даже главную религиозную святыню Украины – Киево-Печерскую лавру. В апреле 2023 года украинские полицейские изгнали из обители монахов и прихожан единственной канонической Украинской православной церкви (УПЦ), а наместника монастыря митрополита Павла поместили под домашний арест.

Бенефициаром акции стала созданная еще предыдущим президентом Петром Порошенко неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ), получившая благодаря поддержке американцев томос (разрешение на автокефалию) от Вселенского патриарха Варфоломея.

22 июля 2023 года Центр геостратегических исследований провел в Вене Международную конференцию, посвященную религиозным преследованиям на Украине. Как заявил на ее открытии австрийский эксперт Центра Патрик Поппель (Patrick Poppel), целью данного мероприятия было ознакомление занимающихся религиозными проблемами специалистов и правозащитников с фактами нарушения прав верующих и с реальностью преследований православного духовенства на Украине.

Курс Запада на дехристианизацию

Как отметил австрийский богослов и религиовед Антон Эггендорфер (Anton Eggendorfer), осуществляемая на Украине операция по дехристианизации вписывается в более широкий контекст религиозных преследований, с которыми сталкиваются верующие во всем мире. При этом он подчеркнул, что не случайно репрессивную политику в отношении христиан проводят режимы, поддерживаемые западными центрами власти; это хорошо известно по событиям на Ближнем Востоке. На это факт обратил внимание также профессор Дэн Ковалик (Dan Kovalik), указавший на сходство действий украинской армии, разрушающей церкви и монастыри, с поведением поддерживаемых Западом джихадистов в Сирии (где в защиту христиан выступала, в частности, Хезболла). "Мы имеем дело с войной глобального масштаба, которая ведется против истории, культуры и традиций. Ее проявления на Украине уже содержат признаки геноцида не только против русскоязычной этнической группы, но и в целом против православных христиан", – подчеркнул Ковалик.

Сожженные церкви Косово и Метохии

Протоиерей Слажан Васич (Slađan Vasić) добавил, что киевские власти выступили в качестве явных узурпаторов, стремясь ликвидировать единственную каноническую Церковь и продвигая взамен полностью контролируемую ими политическую организацию, которая лишь замаскирована под религиозное объединение. "Если говорить о правовом аспекте этих событий, то Украина нарушает собственную конституцию и законы, согласно которым она обязана обеспечить свои гражданам свободу вероисповедания. К тому же, несмотря на стремление в ЕС, Украина нарушает Европейскую конвенцию о защите прав человека", – уверен французский юрист, эксперт в области международного права Арно Девалей (Arnaud Devaley).

По словам директора Центра геостратегических исследований Драганы Трифкович (Draganа Trifković), украинский конфликт вписывается в общую историческую и геополитическую реальность, а атака на УПЦ вызывает ассоциации с попытками уничтожения православия в Сербии и всей бывшей Югославии. "Во всех этих действиях отчетливо прочитываются интересы глобалистских центров власти, контролирующих, в частности блок НАТО. Власти Украины под непосредственным руководством Вашингтона самыми жестокими методами пытаются конфисковать имущество УПЦ, терроризируют духовенство и паству канонической церкви. США последовательно пытаются углубить раскол во всем православном мире, а патриарх Варфоломей, к сожалению, им в этом очень способствует. В качестве примера разрушения православия глобалистскими центрами власти следует вспомнить, в частности, судьбу более 150 сербских средневековых церквей и монастырей в Косово и Метохии, которые были уничтожены албанскими террористами с тех пор, как НАТО взяло под свой контроль эту часть Сербии", – напомнила Трифкович.

Сакрализация бандеровцев

Эксперт по геополитике, аналитик итальянского журнала Eurasia Даниэль Перра (Daniele Perra) отметил, что у украинского конфликта есть много аспектов, которые полностью игнорируются Западом. "Говоря о Западе, я имею в виду не географию, а идеологию. Весь Запад подчиняется гегемонии Соединенных Штатов, и в этом пространстве нет места ничему сакральному. Я считаю, что причина конфликта на Украине связана с ее вестернизацией, сказал докладчик. Западная толерантность всего лишь ширма, за которой скрывается культурный расизм в самых экстремальных его проявлениях. Сегодня Европа является западной периферией, завоеванной Америкой не только в военном, но и в метафизическом смысле.

То, что сейчас происходит на Украине, мы уже видели в Сербии, которая была отторгнута от своего метафизического ядра – от Косово и Метохии. Запад фактически поддерживает управляемое наркокартелями микроскопическое государственное образование косовских албанцев, искусственно созданное на Балканах в месте, которое является одним из духовных центров православия. То же самое происходит и на Украине, где каноническая УПЦ постоянно подвергается силовому воздействию, чтобы обеспечить господство так называемой ПЦУ, которая также является чисто западным проектом, созданным на американские доллары", – резюмировал Перра. Эксперт также отметил, что самым красноречивым символом данного процесса является церковь в Тернополе, в которой по благословению предстоятеля ПЦУ "украсила" свои стены портретами Степана Бандеры и символикой украинских нацистов.

Об обращении Украины

Участники конференции заявили о необходимости продолжать информационную работу, не прекращать отправку обращений в международные правозащитные организации и оказывать помощь преследуемым на Украине христианам. К сожалению, власти Киева подвергают жесткой цензуре любые независимые СМИ, в том числе ограничивая им доступ к захваченным храмам. Режим пытается скрыть следы военных преступлений и факты уничтожения памятников православной культуры. Хотя есть множество свидетельств совершения ВСУ и добровольческими батальонами именно этих преступлений – и не на фронте, а в тылу украинских войск. Сегодняшняя Украина по приказу безбожного, антирелигиозного Запада ведет войну с самим Господом Богом, чем недвусмысленно определяет свое место в этом конфликте, который приобрел уже не только геополитическое, но и эсхатологическое измерение. Остается надеяться на скорейшее отрезвление подвергшихся давлению Запада несчастных украинцев и обращение их на путь истинный.

Конрад Ренкас (Konrad Rękas)