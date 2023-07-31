Войти
Военное обозрение

Пресса США: Бомбардировщик B-1 модернизируют для получения возможности потопить китайские авианосцы

225
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В США собираются реализовать программу очередной модернизации стратегического бомбардировщика B-1 Lancer. При этом основной задачей модернизации американские эксперты обозначают «превращение B-1 в уничтожитель авианосцев ВМС Китая».

В материале Кайла Мизоками говорится о том, что в планах у ВВС США оснастить B-1 «десятками крылатых ракет-невидимок».

Из материала в прессе США:

Он сможет нести до 36 противокорабельных ракет и ракет класса «воздух-земля». Очевидная огневая мощь позволила бы нескольким таким бомбардировщикам потопить ударную авианосную группу ВМС Китая.

Мизоками пишет о том, что перевооружение стратегического бомбардировщика американских ВВС делало бы его «крайне опасной для китайских авианосцев версией».

Среди прочего вооружения B-1 будет использовать модификацию ракеты JASSM-ER с массой боеголовки около 340 кг.

Эта боеголовка может быть запрограммирована на подрыв в воздухе, осыпая землю осколками, или на проникновение в укрепленные цели, такие как бункеры или другие защитные сооружения.

Речь также идёт о вооружении стратегического бомбардировщика большим числом ракет LRASM. Представлено видео с принципом работы таких ракет:

Стремление вооружить В-1 как можно большим числом ракет восходит к концепции самолета Arsenal Plane ВВС США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
JASSM
LRASM
В-1В Lancer
Проекты
Авианосец
Похожие новости
17.11.2021
Американское эхо русского «Циркона»
12.06.2020
The National Interest (США): блестящее присутствие Военно-воздушных сил США над Черным морем
04.06.2020
«Обезглавливание»: США отрабатывают уничтожение флота России
04.01.2019
Америка сама загоняет себя в ловушку
20.12.2016
LRASM. Быть на шаг впереди противника
14.12.2012
Перспективные противокорабельные ракеты США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.07 06:32
  • 6
"Яковлев" – новый бренд корпорации "Иркут"
  • 31.07 06:09
  • 5
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 31.07 06:04
  • 53826
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.07 05:57
  • 19
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 31.07 01:40
  • 1
Журналисты назвали угрожающее ВСУ российское оружие
  • 31.07 00:31
  • 0
ТОП-10 Прибыльных ORDA онлайн казино на реальные деньги (Online casino)
  • 30.07 15:39
  • 2597
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.07 15:38
  • 5
В NASA приступили к созданию ядерного ракетного двигателя для полетов на Марс
  • 30.07 12:27
  • 2
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач
  • 30.07 12:00
  • 3
В Алтайском крае разработали одежду, защищающую военных от тепловизоров
  • 30.07 09:57
  • 20
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 29.07 13:19
  • 2
Россия ведет переговоры о поставках вертолетов Ми-28НЭ африканским странам южнее Сахары
  • 29.07 10:46
  • 2
Российские казачьи общества превысили плановые показатели призыва более чем на 30%
  • 29.07 00:23
  • 1
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 29.07 00:18
  • 2
"Ростех" сообщил о завершении госиспытаний колесной гаубицы "Мальва"