Пресса США: Бомбардировщик B-1 модернизируют для получения возможности потопить китайские авианосцы

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В США собираются реализовать программу очередной модернизации стратегического бомбардировщика B-1 Lancer. При этом основной задачей модернизации американские эксперты обозначают «превращение B-1 в уничтожитель авианосцев ВМС Китая».

В материале Кайла Мизоками говорится о том, что в планах у ВВС США оснастить B-1 «десятками крылатых ракет-невидимок».

Из материала в прессе США:

Он сможет нести до 36 противокорабельных ракет и ракет класса «воздух-земля». Очевидная огневая мощь позволила бы нескольким таким бомбардировщикам потопить ударную авианосную группу ВМС Китая.

Мизоками пишет о том, что перевооружение стратегического бомбардировщика американских ВВС делало бы его «крайне опасной для китайских авианосцев версией».

Среди прочего вооружения B-1 будет использовать модификацию ракеты JASSM-ER с массой боеголовки около 340 кг.

Эта боеголовка может быть запрограммирована на подрыв в воздухе, осыпая землю осколками, или на проникновение в укрепленные цели, такие как бункеры или другие защитные сооружения.

Речь также идёт о вооружении стратегического бомбардировщика большим числом ракет LRASM. Представлено видео с принципом работы таких ракет:

Стремление вооружить В-1 как можно большим числом ракет восходит к концепции самолета Arsenal Plane ВВС США.