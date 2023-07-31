В прессе США: боевые действия на Украине превратились в войну беспилотников

Источник изображения: topwar.ru

Сейчас, примерно через 17 месяцев с начала специальной военной операции, применение на полях сражений беспилотных систем одноразового использования обеими сторонами конфликта экспоненциально расширилось. Они взяли на себя многие функции, ранее выполнявшиеся пилотируемыми самолетами или более дорогими автономными платформами.

На это обращает внимание американский военный эксперт и консультант по оборонным вопросам Нолан Питерсон в своей статье, опубликованной порталом 19FortyFive.

Он считает что боевые действия на Украине фактически превратились в войну беспилотников.

Источник изображения: topwar.ru

В частности, автор упоминает случай на фронте, когда украинские дроны протаранили группу российских БПЛА над полем боя, что стало одним из первых случаев боестолкновения между беспилотниками противоборствующих сторон.

Как рассказал глава российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в интервью агентству ТАСС, FPV-беспилотники после тарана БПЛА самолетного типа чаще всего остаются невредимыми и способны продолжать свой полет.

Противоборствующие стороны в последнее время стали уделять самое серьезное внимание борьбе с дронами. Поэтому боевые действия на Украине, отмечается в прессе США, ознаменовались отходом от дорогих автономных платформ в пользу рассредоточенного массового использования дешевых одноразовых систем.

В недавнем отчете британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), опубликованном незадолго до начала украинского контрнаступления, говорилось, что ВСУ теряют каждый месяц примерно десять тысяч беспилотников. Автор предположил, что потери российских дронов также исчисляются тысячами ежемесячно.