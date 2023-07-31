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ТАСС

Вучич заявил, что поражение Украины в конфликте с РФ будет символизировать проигрыш НАТО

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Президент Сербии Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Президент Сербии выразил беспокойство по поводу нынешнего направления украинского конфликта

БЕЛГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Победа России в конфликте с Украиной будет означать поражение для коллективного Запада, в том числе для всего Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире TV Prva.

Сербский лидер выразил беспокойство по поводу нынешнего направления украинского конфликта. По его мнению, когда "какие-то рубежи в какой-то момент будут прорваны", произойдет катастрофа со стороны РФ или Украины.

"Боюсь, что ни одна из сторон не может позволить проиграть. С одной стороны, Путин не должен проиграть <...> Запад не должен проиграть, то есть Украина не должна проиграть, потому что тем самым потерпит поражение Америка, Евросоюз, то есть НАТО и коллективный Запад", - сказал президент, добавив, что "это война терпения и истощения".

Ранее Вучич заявлял, что напряженность в зоне конфликта на Украине продолжает нарастать и еще не достигла пика эскалации. Он также указывал на то, что Вооруженные силы Сербии становятся эффективнее и повышают свою боеготовность за счет детального изучения конфликта на Украине.

После начала специальной военной операции президент Сербии в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву. 

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