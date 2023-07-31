Журналисты назвали угрожающее ВСУ российское оружие

Forbes: российские управляемые ракеты «Изделие 305» представляют угрозу для ВСУ

Ракеты «Изделие 305» российского производства представляют угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 июля написал автор журнала Forbes Дэвид Хэмблинг.

Вооружение, о котором идет речь, применяется с вертолетов Ка-52.

«Экипажи Ка-52 быстро научились эффективно использовать возможности для пуска этого оружия из-за пределов досягаемости украинской противовоздушной обороны (ПВО)», — сообщает журналист со ссылкой на заявление минобороны Великобритании.

По его словам, чтобы противостоять «Изделию 305», украинцам нужно больше средств ПВО с большим радиусом действия, таких как Patriot или истребители F-16.

«Без них ход наступления, скорее всего, будет медленным и кровавым», — считает журналист.

Журналист подчеркивает, что оружие способно серьезно усовершенствовать боевые возможности армии России.

Ранее, 28 марта, стало известно, что многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305Э» успешно применяется армейской авиацией ВС России в зоне спецоперации. Помимо вертолета Ка-52, она интегрирована в систему вооружения вертолетов Ми-28НМ.

От других боеприпасов ракету отличают легкость и дальность полета до 14,5 км. При этом ракета способна развить скорость до 230 м/с. Боеприпас оснащен оптической тепловизионной головкой самонаведения и может уничтожать как инженерные сооружения, так и основные боевые танки.

Россия с 24 февраля 2022 проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».