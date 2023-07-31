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ТАСС

В ЦКБР заявили, что FPV-дроны в зоне СВО способны быть целыми после тарана самолетных БПЛА

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Обучение управлению FPV-дронами
Обучение управлению FPV-дронами.
Источник изображения: topwar.ru

Как уточнил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин, FPV-дрон не ограничен дальностью

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. FPV-дроны (first-person view), используемые в зоне СВО, способны оставаться целыми и продолжать полет после тарана беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"FPV-дроны - достаточно крепкие аппараты, которые быстро летят, для них нет ничего сложного в том, чтобы протаранить такого рода крупный беспилотник. В настоящее время мы делимся опытом использования данной методики с российским спецслужбами, - рассказал Кузякин. - Перехватываемый беспилотник находится в воздухе, поэтому на очень больших дистанциях FPV-дроны могут его догонять, заходить в хвост или идти навстречу и таранить. Примерно в половине случаев FPV-дрон остается целым и продолжает полет".

Беспилотники самолетного типа - медленные аппараты, достаточно тихие, низко летят и плохо заметны. Сделаны в основном из легких материалов, даже из пенопласта, поэтому их трудно обнаружить средствами ПВО, отметил Кузякин.

Глава ЦКБР уточнил, что, как правило, все действие происходит на высоте, FPV-дрон не ограничен дальностью, когда, к примеру, рельеф местности мешает применить аппарат для поражения танка на земле. В случае с танком, отметил разработчик, на финальном этапе оператору приходится "нырять" к земле.

Он также считает, что успех применения беспилотных летательных аппаратов в зоне спецоперации напрямую зависит от знаний и опыта работы боевого FPV-расчета в условиях помех радиоэлектронной борьбы противника. По его словам, в настоящее время в зоне СВО все решает наличие подготовленных специалистов.

ЦКБР базируется в Жуковском. Центр осуществляет разработку и производство FPV-дронов, проводит обучение специалистов и работает только с силовыми ведомствами. 

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