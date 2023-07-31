Нигерия рассматривает возможность покупки российского Су-75

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На фоне отдаления Запада от России, как это было в годы холодной войны, Москва как и в былые времена сближается со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Особенно частыми в последнее время стали контакты с африканскими государствами.

Сотрудничество носит как экономический, так и военный характер. Так, стало известно, что Нигерия задумалась о приобретении нового российского истребителя Су-75. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева.

Су-75 является многофункциональным истребителем пятого поколения, разработкой которого занимается ОКБ имени П. О. Сухого. Истребитель готовится как экспортный проект и альтернатива тяжёлому истребителю Су-57.

20 июля 2021 года прототип истребителя был представлен на авиасалоне МАКС-2021 под названием Checkmate («шах и мат»).

По словам Шугаева, интерес к российским истребителям нигерийцы проявили в ходе проходящего в Санкт-Петербурге форума Россия — Африка. При этом он добавил, что пока о заключении контрактов говорить рано.

Напомним, что в феврале в ФСВТС говорили о том, что интерес к Су-75 проявляет ряд ближневосточных государств.