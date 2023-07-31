«Просты в эксплуатации и имеют низкую стоимость»: в испанской прессе оценили применение БПЛА «Орлан» ВС РФ

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Первые экземпляры беспилотников «Орлан-10» участвовали в сирийском конфликте еще в 2014 году. Их массовые поставки в ВС РФ развернулись после начала проведения спецоперации на Украине, в которой они показали себя с лучшей стороны.

«Орлан-10Э» и его старший брат «Орлан-30», больший по габаритам и грузоподъемности, зарекомендовали себя как воздушные аппараты с большими возможностями и огромным потенциалом развития, будучи проверенными русскими на собственном опыте [боевого применения]. «Орланы» просты в эксплуатации и имеют низкую стоимость покупки и эксплуатации

- дается оценка в издании Defensa.

Как отмечается в испанской прессе, данные беспилотники обеспечивают возможности для ведения точечной или обширной воздушной разведки. Они используются для обнаружения и идентификации целей, способны осуществлять целеуказание для управляемых средств поражения. Набор установленных на БПЛА камер, «полученных из различных источников», позволяет вести наблюдение как в дневное, так и в ночное время суток, а также в ИК-диапазоне.

Безусловно, семейство «Орланов» будет развиваться в сторону более эффективных решений

- делает вывод автор, прогнозируя большой спрос на данные БПЛА на мировом рынке.