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Известия.ru

В посольстве КНР в Вашингтоне призвали США прекратить поставлять оружие Тайваню

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder

Посольство Китая призывает США перестать способствовать росту напряженности в Тайваньском проливе своими военными поставками. Об этом в пятницу, 28 июля, заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Китай решительно против военных связей между США и Тайванем и поставок вооружений. Эта позиция неизменная и однозначная. США должны придерживаться принципа «одного Китая», а также трех совместных коммюнике КНР и США и прекратить поставлять оружие Тайваню», — передает слова представителя посольства ТАСС.

Кроме того, Лю Пэнъюй призвал Соединенные Штаты прекратить угрожать миру и стабильности в Тайваньском проливе и создавать новые факторы, которые могут привести к росту напряженности в регионе.

Ранее 28 июля стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ о выделении $345 млн в качестве военной помощи Тайваню. При этом агентство Reuters в тот день сообщало, что, по данным источников, вооружение будет передано из запасов Пентагона.

30 июня стало известно, что Госдеп США разрешил продажу Тайваню боеприпасов калибра 30 мм на сумму $332,2 млн, а также запасных частей для техники, оружия и требуемого программного обеспечения на сумму $108 млн. Комментируя данное решение, военный историк Борис Юлин заявил «Известиям», что обострению ситуации в Тихоокеанском регионе поспособствует продажа Тайваню боеприпасов и военного оборудования. По его мнению, в данном случае американцы снабжают оружием китайских сепаратистов, покушаясь на территориальную целостность Китая.

До этого, 27 июня, США безвозмездно передали береговой охране Тайваня беспилотники Jump 20. Предполагается, что с помощью беспилотников Тайвань сможет поддерживать региональную безопасность вместе с соседними странами.


Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

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