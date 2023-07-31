Соучредитель OceanGate собрался отправить 1 тыс. человек на Венеру

Соучредитель OceanGate Expeditions Гильермо Сёнлейн призывает не останавливаться после трагедии с батискафом «Титан» и продолжать расширять границы экстремальных путешествий. В его планах отправить 1 тыс. человек жить в плавучей колонии на Венере к 2050 году, пишет 28 июля Business Insider.

«Забудьте OceanGate. Забудьте о «Титане». Забудьте о Стоктоне [основателе специализированной океанографической лаборатории OceanGate Стоктоне Раше. — Ред.]. Человечество может оказаться на пороге большого прорыва и не воспользоваться им только потому, что нас как биологический вид закроют и вернут к статус-кво», — заявил он.

Сёнлейн был соучредителем OceanGate вместе со Стоктоном Рашем в 2009 году, но ушел из компании в 2013 году. Теперь он является основателем и председателем Humans2Venus, которую он описывает в LinkedIn как «частное предприятие, ориентированное на установление постоянного присутствия человека на Венере».

57-летний бизнесмен аргентинского происхождения указал на результаты исследований NASA, согласно которым примерно в 30 милях (48 км) от поверхности Венеры находится участок атмосферы, где теоретически могут выжить люди. Он предполагает создать плавучую колонию, которая могла бы противостоять воздействию единственного элемента в атмосфере планеты, который препятствует выживанию человека — серной кислоте в облаках Венеры.

«Я думаю, что это менее амбициозно, чем переселить миллион человек на поверхность Марса к 2050 году», — сказал Сёнлейн, намекая на рассуждения Илона Маска о жизни людей на Марсе.

В феврале на сайте Human2Venus Сёнлейн писал, что не является ни инженером, ни ученым, но безгранично верит в их способности преодолеть множество проблем, с которыми люди сталкиваются в экстремальных условиях космоса.

«Когда мне было 11 лет, мне постоянно снился сон, в котором я был командиром первого человеческого сообщества на Марсе. С тех пор я провел более четырех десятилетий, делая всё, что в моих силах, чтобы помочь человечеству стать многопланетным видом», — признался предприниматель.

OceanGate был еще одним проектом, где Сёнлейн пытался осуществить детскую мечту.

«Мы оба [с Рашем] рассматривали подводные исследования — и особенно использование подводных аппаратов с экипажем — как самое близкое, что мы могли бы сделать для выхода в космос, фактически оставаясь на Земле», — пояснил он.

Эта мечта закончилась трагедией, когда подводный аппарат «Титан» подвергся «катастрофическому взрыву» во время путешествия к месту кораблекрушения «Титаника» в июне.

19 июня OceanGate Expeditions заявила об исчезновении батискафа «Титан» с экипажем. Он потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через 1 час 45 минут после погружения 18 июня утром.

На борту находились пять человек, среди которых британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

21 июня было отмечено, что у корпуса батискафа были технические проблемы, в частности, он демонстрировал признаки циклической усталости.

В конце июня сообщалось, что батискаф могут собрать из обломков, чтобы понять причину трагедии. Специалисты уже подняли на поверхность проводку и кабели, а также некоторые другие внутренние системы подводного аппарата.

Среди обломков батискафа обнаружены, предположительно, человеческие останки.