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Силы Черноморского флота уничтожили судно-мишень «Москитом» и Х-31А

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Ракетный катер Р-334 проекта 12411 "Ивановец"
Ракетный катер Р-334 проекта 12411 "Ивановец".
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Силы Черноморского флота (ЧФ) в составе расчетов береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал», истребителей Су-30СМ, а также ракетных катеров «Ивановец» и «Р-60» уничтожили судно-мишень ракетами. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа по ЧФ, передает ТАСС.

«В соответствии с планом боевой подготовки силами Черноморского флота проведено учение с выполнением ракетных стрельб по судну-мишени в акватории Черного моря. В ходе учения были выполнены практические пуски противокорабельных ракет берегового базирования "Уран", а также ракет морского и воздушного базирования "Москит" и Х-31А соответственно по судну-мишени, находившемуся в западной части акватории Черного моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельбы прошли успешно. Боевые части ракет в расчетное время поразили судно-мишень прямыми попаданиями.

21 июля российские военные провели учения по изоляции района Черного моря, которое закрыли для судоходства после приостановки участия в зерновой сделке. Экипажи кораблей Черноморского флота выполнили ракетные стрельбы в ходе учений и отработали задержание судна-нарушителя.

Ранее в июле в Минобороны России сообщили, что новейший малый ракетный корабль (МРК) «Циклон» проекта 22800, который может нести крылатые ракеты «Калибр», вошел в состав Военно-морского флота России.

В конце июня стало известно, что на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького прошла церемония спуска на воду МРК «Туча» проекта 22800. Корабль поступит на Черноморский флот (ЧФ) в течение 2023 года.

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Страны
Россия
Продукция
Москит
Су-30
Х-31
Компании
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Проекты
22800 МРК
Военные учения
Калибр КР
ЧФ
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