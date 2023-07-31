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ТАСС

РЛС "Сова" при модернизации получила возможность вести доразведку целей

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РЛС "Сова"
Гражданская радиолокационная станция (РЛС) "Сова" для наблюдения за наземной обстановкой.
Источник изображения: bastion-karpenko.ru

Теперь оператор радиолокационной станции, обнаружив цель, может определить ее характер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Радиолокационная станция охраны объектов "Сова", которая способна обнаруживать наземные объекты, малые беспилотники и надводные объекты, в рамках модернизации получила возможность вести доразведку целей с помощью дополнительной оптики и тепловизора. Об этом на полях саммита Россия - Африка сообщил ТАСС советник генерального директора ПАО "НПО Стрела" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") по развитию гражданского направления Алексей Мишин.

"Мы осуществляем доработку программного обеспечения и дополнительного оборудования, в частности разработали оптико-электронную систему, которая включает в себя тепловизор и телевизионную камеру. Это дает возможность проводить доразведку целей", - сказал он.

Как пояснил Мишин, после обнаружения цели - человека, наземной техники или надводного объекта - оператор РЛС может провести доразведку, чтобы определить характер цели.

РЛС "Сова" обладает радиусом обзора 360 градусов, одновременно может сопровождать до 20 целей (надводные, воздушные, наземные). Способна увидеть маленькие беспилотники типа "Мавик" на дальности до 2,5 км, человека - на расстоянии до 8 км, движущуюся технику и надводные объекты, например резиновую лодку, - до 8 км. Успешно применяется в России для охраны предприятий, объектов, на которых необходимо осуществлять контроль больших площадей.

Второй саммит Россия - Африка прошел в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним были организованы экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступил Фонд Росконгресс. ТАСС стал фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также провел Второй медиафорум Россия - Африка. 

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
БПЛА
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