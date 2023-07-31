Войти
ТАСС

FT: ВСУ применяют произведенные в КНДР ракеты для РСЗО "Град"

188
0
0
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky, File, архив

По данным газеты, ракеты Киеву передала "дружественная страна", перехватившая судно с боеприпасами

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют произведенные в КНДР ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом пишет газета Financial Times, корреспонденту которой боеприпасы продемонстрировали в одном из артиллерийских подразделений ВСУ, находящихся на линии фронта.

Как отмечается в статье, боеприпасы производства КНДР можно также увидеть на фотографиях, сделанных журналистами в июне на позициях ВСУ в Запорожской области. По словам украинских артиллеристов, северокорейские боеприпасы для "Градов" были произведены в 1980-1990-х годах и отличаются очень низкой надежностью, из-за чего их не любят применять, однако, по словам одного командира артподразделения ВСУ, сейчас украинской стороне нужны любые боеприпасы, которые она может получить.

Как заявили корреспонденту FT Кристоферу Миллеру украинские солдаты, ракеты были переданы Украине "дружественной страной", которая якобы перехватила судно с грузом боеприпасов производства КНДР.

В декабре 2022 года координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что КНДР передала оружие частной военной компании "Вагнер". Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора назвал эти заявления США ложными. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не нуждается в иностранных поставках для ведения специальной военной операции на Украине, поскольку оборонно-промышленный комплекс страны справляется со своими задачами. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
США
Украина
Похожие новости
17.03.2021
Ядерные козыри Северной Кореи
02.05.2019
Foreign Affairs (США): шпионы, ложь и алгоритмы. Часть первая
03.07.2018
Эксперт рассказал, какой будет Российская армия через десять лет
26.05.2015
России есть чем ответить на размещение элементов ПРО на Аляске
19.01.2015
Аукцион стратегической щедрости
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
24.12.2008
Вице-премьер Сергей Иванов: "Россия является идеальным членом НАТО"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.07 06:32
  • 6
"Яковлев" – новый бренд корпорации "Иркут"
  • 31.07 06:09
  • 5
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 31.07 06:04
  • 53826
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.07 05:57
  • 19
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 31.07 01:40
  • 1
Журналисты назвали угрожающее ВСУ российское оружие
  • 31.07 00:31
  • 0
ТОП-10 Прибыльных ORDA онлайн казино на реальные деньги (Online casino)
  • 30.07 15:39
  • 2597
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.07 15:38
  • 5
В NASA приступили к созданию ядерного ракетного двигателя для полетов на Марс
  • 30.07 12:27
  • 2
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач
  • 30.07 12:00
  • 3
В Алтайском крае разработали одежду, защищающую военных от тепловизоров
  • 30.07 09:57
  • 20
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 29.07 13:19
  • 2
Россия ведет переговоры о поставках вертолетов Ми-28НЭ африканским странам южнее Сахары
  • 29.07 10:46
  • 2
Российские казачьи общества превысили плановые показатели призыва более чем на 30%
  • 29.07 00:23
  • 1
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 29.07 00:18
  • 2
"Ростех" сообщил о завершении госиспытаний колесной гаубицы "Мальва"