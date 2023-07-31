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Байден подписал указ о выделении Тайваню военной помощи на $345 млн

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder

Белый дом: Байден подписал указ о выделении Тайваню военной помощи на $345 млн

Президент США Джо Байден подписал указ о выделении $345 млн в качестве военной помощи Тайваню. Это следует из меморандума, опубликованного в пятницу, 28 июля, на сайте Белого дома.

«Настоящим я делегирую государственному секретарю полномочия… распоряжаться выделением до $345 млн на оборонные товары и услуги министерства обороны, а также военное образование и обучение, чтобы оказать помощь Тайваню», — говорится в документе.

Меморандум о делегировании полномочий составлен в соответствии со ст. 506 (a)(3) закона об иностранной помощи 1961 года, который подразумевает продвижение внешней политики Соединенных Штатов путем оказания помощи народам мира.

Ранее, 28 июля, Reuters сообщало о том, что власти США планируют объявить о предоставлении пакета военной помощи Тайваню на $330 млн. По данным источников агентства, вооружение будет передано из запасов Пентагона.

До этого, 29 июня, издание Taiwan News сообщило, что США подписали с властями Тайваня контракт на поставку острову американских противотанковых систем дистанционного минирования M136 Volcano за $146 млн. Контракт предусматривает предоставление 447 единиц вооружений, боеприпасов и комплектующих.

27 июня США безвозмездно передали береговой охране Тайваня беспилотники Jump 20. Предполагается, что с помощью беспилотников Тайвань сможет поддерживать региональную безопасность вместе с соседними странами.

Военно-морские силы США 28 апреля объявили о старте испытаний подводных беспилотников, которые могут «в корне поменять ситуацию» в Тайваньском проливе. Адмирал Майкл Гилдей сообщил, что новые беспилотники обладают потенциалом скрытой установки мин.


Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

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