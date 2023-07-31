Турецкая компания представила новый ракетно-пушечный комплекс Burç

Источник изображения: topwar.ru

Украинский конфликт показал рост на поле боя значения беспилотников и барражирующих боеприпасов. Это привело к разработке новых систем ПВО для борьбы с ними, одной из которых является ПЗРК Burç, представленный турецкой компанией Roketsan на выставке IDEF-2023, Стамбул.

Как отмечается в издании EDR, новый комплекс базируется на шасси PARS 8х8 компании FNSS. Боевой модуль, полностью разработанный компанией Roketsan, оснащен двумя типами средств поражения. Для ведения боя на больших дальностях справа и слева от башни установлены две ПУ, каждая из которых оснащена 4 ЗУР малой дальности Roketsan Sungur (дистанция полета от 0,5 до 8 км, предельная высота огня – 4 км). Данные ракеты оборудованы системой самонаведения в ИК-диапазоне с углом обзора 40°, которая позволяет работать по принципу «выстрелил и забыл».

Вторым средством поражения является 20-мм трехствольная пушка, поставляемая TR Mekatronik. Компания разработала ее для национального ударного вертолета T129, и система, принятая на вооружение Burç, в значительной степени основана на этом оружии. Однако она имеет нетипичный для вертолетной вариации угол возвышения (до +70° в сравнении с -45° и ниже). Электронные блоки управления также отличаются, как и система подачи боеприпасов. Пушка может стрелять различными типами снарядов, такими как M56A3 HEI, M56A3 HEI-T, M55A2 TP-T и M53 API, со скоростью стрельбы 750±50 выстрелов в минуту.

Источник изображения: topwar.ru

За обнаружение целей отвечает совершенно новый 3D-радар с АФАР Retinar от Meteksan. Каждая его антенна охватывает сектор 90x90° поэтому на башне установлены 4 антенны, обеспечивающие полный охват полусферы на 360°. Данная РЛС способна обнаруживать и классифицировать воздушные и наземные цели с минимальной скоростью хода 2 м/с, имеет дальность действия 4 км против небольших БПЛА (с радиолокационным сечением 0,01 кв. м), 10 км против тактических беспилотников (1 кв. м ЭПР), 20 км против вертолетов и небольших машин (7 кв. м ЭПР) и 24 км против крупной техники (20 кв. м ЭПР).

Каждая антенна состоит из трех элементов: с одной стороны передатчик, с другой приемник, а между ними изолятор. Burç может быть оснащен системами связи, позволяющими ему получать информацию о цели от стороннего оборудования на поле боя.

В целом боевой модуль ПЗРК весит около 2 т вместе с боеприпасами и, как утверждает разработчик, может устанавливаться на транспортные средства весом от 12 т и выше. Однако дальнейшие усовершенствования комплекса могут привести к снижению веса.

Ракета и пушка уже прошли цикл испытаний, подтвердив свою квалификацию, в то время как РЛС в скором времени завершит этот процесс.