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ТАСС

Путин заявил, что Запад долго готовился к подрыву государственности России

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Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Президент РФ также отметил, что Украину сделали инструментом для подрыва основ безопасности страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Запад долгие годы готовился к гибридной войне с Россией, стараясь нанести ущерб ее позиции в мире и подорвать государственность, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с африканской миссией по Украине.

"Считаем, что проблема возникла не вчера и была спровоцирована некоторыми силами на Западе, которые долгие годы готовились к гибридной войне с нашей страной, делали все, чтобы превратить Украину в инструмент для подрыва основ безопасности РФ, для нанесения ущерба российским позициям в мире, да и к подрыву нашей государственности. Я это говорю с полным основанием", - заявил Путин.

Он заверил, что Москва внимательно изучила предложения африканских государств по урегулированию ситуации на Украине. "Мы внимательно проанализировали высказанные нашими африканскими друзьями мысли и соображения, мы относимся к этому очень серьезно и с большим вниманием", - сказал президент РФ. Он выразил надежду, что африканские коллеги "хорошо понимают природу и истоки этого кризиса". "Мы старались донести наше видение этой проблемы", - отметил Путин.

Обращаясь к участникам встречи, президент РФ отметил: "Я знаю, что вы искренне стремитесь оказать возможное содействие в достижении справедливого и устойчивого разрешения конфликта, и мы, конечно, очень ценим ваш сбалансированный подход, а также то, что вы не поддержали и не поддерживаете антироссийскую риторику, антироссийскую кампанию".

Против переворотов

При этом Путин обратил внимание на слова председателя Африканского союза о том, что страны этого континента против госпереворотов. "Я с этим полностью согласен. Но вторая проблема, которая привела к сегодняшнему кризису, это как раз госпереворот на Украине в 2014 году, это был именно государственный антиконституционный вооруженный кровавый переворот, который западные страны активно поддержали", - сказал президент РФ.

По его словам, страны Запада "пренебрегли всякими нормами международного права и публично сказали, что они поддержали этот госпереворот, и даже сказали сумму, которую они на это истратили, без всякого стеснения".

Он пояснил: "В 2014 году украинские власти начали, по сути, боевые действия против части своего народа, применяя авиацию, тяжелую технику, танки против тех, кто не согласился с госпереворотом, поддержанным Западом".

"Вот таким образом Запад и начал войну на Украине, именно так все и было. Отрицать это невозможно. Мы со своей стороны сделали все, чтобы урегулировать этот кризис мирным путем, поучаствовав в подписании так называемых Минских соглашений, которые киевские власти пустили под откос, не выполнив из этих договоренностей при поддержке Запада ничего", - сказал Путин.

В связи с этим, продолжил президент РФ, в Москве "вынуждены были признать независимость отдельных территорий". "А мы в течение восьми лет этого не делали, восемь лет пытались добиться мирного урегулирования - и мы подписали с этими вновь образованными государствами договор о сотрудничестве и взаимопомощи, все в рамках ООН, и в рамках этих договоров ответили на их призыв о помощи в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН", - пояснил президент РФ. 

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