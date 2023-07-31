Конституционный совет Франции одобрил повышение военного бюджета до €413 млрд

Конституционный совет Франции одобрил закон о рекордном повышении оборонного бюджета до €413 млрд в 2024–2030 годах. Об этом 28 июля сообщил министр обороны республики Себастьян Лекорню.

«Я рад решению Конституционного совета одобрить подавляющим большинством голосов закон о военном программировании. Это решающий закон, предполагающий беспрецедентные средства для трансформации нашей армии, обеспечения нашего ядерной программы и подготовке к будущим технологическим прорывам», — написал он в Twitter.

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне заявил, что планирует подписать закон в ближайшие дни.

Оборонный бюджет Франции в 2024–2030 годах вырастет €413 млрд по сравнению с €295 млрд, выделенными в 2019–2025 годах. В него войдут также внебюджетные расходы на инфраструктуру и другие статьи.

Накануне сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год. Его объем составляет $886 млрд. Он будет реализован с начала финансового года, то есть с 1 октября 2023 года.

Ранее, 14 июля, проект оборонного бюджета объемом около $886 млрд одобрила палата представителей конгресса США. Проект поддержали 219 конгрессменов, а против его одобрения высказались 210 человек. При этом сообщалось, что палата не поддержала поправку к проекту бюджета на оборону страны о запрете передачи кассетных бомб Украине. Ее отклонили большинством голосов по итогам рассмотрения — 147 за и 276 против.