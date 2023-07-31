Белый дом прокомментировал украинский обстрел Таганрога

В ведомстве заявили, что США не поощряют и не содействуют нанесению ударов по территории России

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Белый дом в связи с обстрелом Таганрога со стороны ВСУ утверждает, что США не поощряют и не содействуют нанесению ударов по территории России.

"Мы дали очень четко понять, что мы не поощряем и не способствуем [нанесению] ударов внутри России", - сказал на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.