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ТАСС

Белый дом прокомментировал украинский обстрел Таганрога

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

В ведомстве заявили, что США не поощряют и не содействуют нанесению ударов по территории России

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Белый дом в связи с обстрелом Таганрога со стороны ВСУ утверждает, что США не поощряют и не содействуют нанесению ударов по территории России.

"Мы дали очень четко понять, что мы не поощряем и не способствуем [нанесению] ударов внутри России", - сказал на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. 

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Страны
Россия
США
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