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ТАСС

Зеленский анонсировал подготовку важных международных решений для украинской армии

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Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе.
Источник изображения: © AP Photo / Paul Ellis

По словам президента Украины, эти решения позволят вооруженным силам добиться максимального результата

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти готовят важные решения на международной арене, которые позволят вооруженным силам добиться максимального результата.

"Наши международники готовят достаточно веские решения для Украины, для наших воинов. Делаем максимум сейчас, делаем это непублично, чтобы результаты наших воинов, которые увидят все, тоже могли стать максимальными", - сказал глава государства в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. О чем конкретно идет речь, Зеленский не уточнил.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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