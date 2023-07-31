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РИА Новости

О повестках в военкомат будут извещать через сайт "Госуслуги"

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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги.
Источник изображения: © Владимир Трефилов

Военнообязанных будут извещать о повестках в военкомат уведомлениями на портале госуслуг

МОСКВА, 28 июл- РИА Новости. Повестки о призыве на военную службу будут направляться по электронной почте, вручаться лично в бумажном виде или направляться по почте, о направлении повесток военнообязанные россияне будут оповещены через личный кабинет на портале госуслуг, соответствующие изменения утвердило правительство, сообщила пресс-служба кабмина.

"Для удобства правилами предусмотрены три способа направления повесток: бумажные, вручаемые лично, бумажные, направляемые по почте заказным письмом, повестки в электронной форме. О направлении повестки любым из перечисленных способов, в том числе для уточнения сведений, содержащихся в реестре воинского учета, граждане будут оповещаться уведомлением в личный кабинет на портале госуслуг", - говорится в сообщении.

Закон о цифровизации воинского учета был принят в апреле 2023 года. Как отмечают в кабмине, переход на электронные информационные системы позволит повысить эффективность воинского учета, а также исключить возможные ошибки.

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