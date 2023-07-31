МИД РФ назвал безосновательными вбросы о вмешательстве РФ в ситуацию в Нигере

МИД: вбросы о вмешательстве России в ситуацию в Нигере безосновательны

Информационные вбросы о вмешательстве России в ситуацию в Нигере лишены оснований. Об этом заявил в пятницу, 28 июля, директор департамента МИД Африки Всеволод Ткаченко на саммите Россия – Африка.

«Те вбросы, которые происходят, направлены на то, чтобы попытаться хоть в чем-то нас в очередной раз обвинить без каких-либо на то оснований», — сказал он «РИА Новости».

Ткаченко добавил, что Москва уже высказала отношение к происходящему в Нигере. Ситуацию в африканском государстве надо ввести в правовое поле как можно быстрее, заключил он.

Ранее в пятницу командующий президентской гвардией генерал Омар Тчиани выступил в эфире государственного телевидения Нигера в качестве «президента Национального совета по защите родины». По его словам, мятеж был организован из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране.

Мятеж в Нигере начался 26 июля с попытки заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Президентскую гвардию, организовавшую мятеж, возглавил генерал Чианим.

Позже, 27 июля, военные Нигера заявили, что президент Базум смещен, а государственные границы закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к национальному телевидению.

В этот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.