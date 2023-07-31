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В России представили линейку малых спутников для съемки Земли

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Съемка МКА «Аист-2Д»
Съемка МКА «Аист-2Д».
Источник изображения: АО «РКЦ «Прогресс»

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума Россия — Африка представил линейку малых спутников, предназначенных для съемки земной поверхности. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о пяти космических аппаратах — «Аист-2М», «Аист-О», «Аист-ВД», малом космическом аппарате (МКА) оперативного высокодетального наблюдения и «Аист-РХ».

Так, первый из них предназначен для обзорного наблюдения. «Предполагается, что аппарат сможет работать на орбите высотой 400-600 километров, будет иметь разрешение в панхроматическом диапазоне 1,2 метра, в мультиспектральном — 3,6 метра», — говорится в материалах РКЦ.

Ранее в ходе форума заместитель гендиректора по развитию РКЦ «Прогресс» Дмитрий Субботин сообщил ТАСС, что первый пуск перспективной российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» может состояться в 2028-2030 годах.

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Страны
Россия
Компании
ЦСКБ-Прогресс
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