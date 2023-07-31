МО РФ: террористическую атаку в Таганроге совершил киевский режим

На месте взрыва в Таганроге.

Минобороны РФ: ВСУ атаковали Таганрог, используя переоборудованную ракету С-200

МОСКВА, 28 июля/ Радио Sputnik. Киев совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант ракетой С-200, нанеся удар по жилой инфраструктуре Таганрога, сообщили в Минобороны РФ.

Украинскую ракету обнаружили и перехватили в воздухе российские средства ПВО. Обломки сбитой ракеты упали на территории Таганрога.

В результате теракта есть пострадавшие среди мирных жителей, повреждено несколько зданий, добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в пятницу днем в центре Таганрога около кафе "Чехов сад", предположительно, взорвалась ракета.

По его словам, эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило стекла в окнах и на балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома.

Глава региона добавил, что госпитализированы девять человек, еще 15 обратились за медицинской помощью.