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РИА Новости

МО РФ: террористическую атаку в Таганроге совершил киевский режим

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На месте взрыва в Таганроге
На месте взрыва в Таганроге.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области

Минобороны РФ: ВСУ атаковали Таганрог, используя переоборудованную ракету С-200

МОСКВА, 28 июля/ Радио Sputnik. Киев совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант ракетой С-200, нанеся удар по жилой инфраструктуре Таганрога, сообщили в Минобороны РФ.

Украинскую ракету обнаружили и перехватили в воздухе российские средства ПВО. Обломки сбитой ракеты упали на территории Таганрога.

В результате теракта есть пострадавшие среди мирных жителей, повреждено несколько зданий, добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в пятницу днем в центре Таганрога около кафе "Чехов сад", предположительно, взорвалась ракета.

По его словам, эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило стекла в окнах и на балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома.

Глава региона добавил, что госпитализированы девять человек, еще 15 обратились за медицинской помощью.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
С-200
Компании
Минoбороны РФ
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