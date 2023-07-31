Глава "Альтернативы для Германии" призвал кабмин к уважению интересов безопасности РФ

Тино Хрупалла считает, что германское правительство "делает вид, будто война началась внезапно в 2022 году, словно гром среди ясного неба"

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. ФРГ нужно уважать интересы безопасности России, равно как и интересы безопасности Украины. Такое мнение выразил сопредседатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла.

"Оно [правительство ФРГ] не уважает интересы безопасности России и делает вид, будто война началась внезапно в 2022 году, словно гром среди ясного неба. И при этом наш предыдущий канцлер Ангела Меркель и [французский] экс-президент Франсуа Олланд ведь признали, что минские соглашения в 2015 году имели прежде всего одну задачу - получить время, чтобы вооружить Украину для войны. Теперь молодые украинцы в борьбе с Россией умирают в немецких танках. Это является трагедией. Я требую уважения по отношению к Украине и уважения по отношению к России", - заявил он, выступая на съезде АдГ в Магдебурге.

"Не надо делать ошибку и слишком рано списывать Россию со счетов", - сказал политик, имея в виду будущие отношения с Москвой. Он добавил, что Южная Америка и Африка воздержались от санкций против России и предпочитают участвовать в многополярном мире. "И в этом [многополярном] порядке Россия в будущем будет играть важную роль", - считает Хрупалла.

"Альтернатива для Германии" была образована в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На протяжении длительного времени партию заботила в основном экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ЕС она начала наращивать популярность, используя тему беженцев. На выборах в Бундестаг в 2017 году АдГ набрала 12,6% голосов, став третьей силой в парламенте, а в 2021 году - 10,3%, уступив четырем партиям.

В ФРГ партию считают правопопулистской. Другие политические силы называли невозможным сотрудничество с ней в какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональных уровнях.

По данным института INSA за прошлое воскресенье, рейтинг популярности "Альтернативы для Германии" сейчас составляет рекордные 22%. По результатам других соцопросов, популярность колеблется в диапазоне от 18% до 21%. По этому показателю правые популисты уступают лишь оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.