НАТО построит новый военный объект в Польше в 100 км от границы с Украиной

Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша.

Канадский чиновник сообщил, что главной задачей центра станет ремонт украинских танков и другой военной техники

ОТТАВА, 28 июля. /ТАСС/. НАТО планирует строительство нового военного объекта для ремонта украинской боевой техники недалеко от польского города Жешув, который находится в 100 км от границы с Украиной. Об этом сообщила газета The Globe and Mail.

"Мы собираемся построить центр техобслуживания в сотрудничестве с США и Великобританией, большого канадского присутствия не планируется", - рассказал газете канадский чиновник, подчеркнув, что постоянного размещения контингента из Канады на объекте не будет. Он отметил, что главной задачей центра станет ремонт украинских танков и другой военной техники.

Ранее мэр Жешува Конрад Фийолек заявил польским СМИ, что НАТО построит в городе новую военную базу, где "будут на постоянной основе размещены американские, британские и канадские войска". Канадские и польские чиновники заявили изданию, что объект будет представлять собой центр технического и логистического обслуживания, а не военную базу.