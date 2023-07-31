"Общий враг". Запад дал России возможность для сближения с Африкой

Саммит "Россия-Африка" предоставил Владимиру Путину возможность для укрепления отношений с Черным континентом, пишет NYT. Сближаясь с ним, Москва готовится к прямой конфронтации с их общим врагом — Западом, утверждает автор статьи.

Антон Трояновский

На саммите в Санкт-Петербурге президент Владимир Путин в попытке укрепить связи с Черным континентом пообещал ему бесплатное зерно. Но явка африканских лидеров, более низкая, чем ожидалось, говорит об ослаблении поддержки.

В четверг президент России Владимир Путин пообещал некоторым странам Африки бесплатное зерно и обвинил Запад во лжи по поводу аннулированной зерновой сделки, в рамках которой осуществлялся экспорт украинского продовольствия. Путин срочно пытается заручиться поддержкой лидеров стран Черного континента и представляет развязанный им вооруженный конфликт на Украине как глобальное противостояние.

На двухдневный саммит в Санкт-Петербурге Путин собрал около 20 руководителей африканских держав. Кроме того, в Россию приехал многочисленный контингент официальных лиц из разных стран континента, которые видят в Москве важного поставщика оружия и продовольствия. Но по сравнению с саммитом 2019 года на текущем форуме собралось в два с лишним раза меньше глав государств. Это показатель того, что из-за конфликта на Украине демонстрируемая России поддержка ослабевает даже в том регионе, который Москва старательно обхаживает.

В начале саммита российский президент занял оборонительную позицию, потому что на прошлой неделе Москва отказалась продлевать сделку, которая позволяла Киеву осуществлять экспорт зерна. Из-за этого цены на эту продукцию подскочили во всем мире. Президент Коморских Островов Азали Ассумани, председательствующий в настоящее время в Африканском союзе, предупредил, что в связи с удорожанием продовольствия "украинский кризис" создает угрозу жизни множества людей, и призвал обеспечить поставки как российского, так и украинского зерна.

Однако Путин в ответ перешел к многосторонней дипломатии улыбок, демонстрируя свое стремление бороться с Западом сразу на нескольких фронтах, не ограничиваясь Украиной.

Давая в четверг свою вступительную речь, Путин пообещал в ближайшие три-четыре месяца бесплатно поставить десятки тысяч тонн зерна шести африканским странам — Буркина-Фасо, Центральноафриканской Республике, Эритрее, Мали, Сомали и Зимбабве. Одновременно он обвинил западные державы в повышении цен на зерно.

"На деле ничего не произошло из того, что мы обговаривали, и того, что нам было обещано", — подчеркнул президент, повторив свои слова о том, что Запад не выполнил свою часть зерновой сделки и не сделал ничего для того, чтобы Москва могла возобновить экспорт продовольствия и удобрений.

Он добавил, что заявления о России как о ненадежном поставщике продовольствия — это неправда. Путин отметил: "Это на протяжении десятилетий, если не столетий, является практикой некоторых западных государств". Представители США и ЕС утверждают, что не препятствуют экспорту российского зерна и удобрений, на который санкции не распространяются.

Вслед за Путиным выступил предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл, являющийся близким союзником Кремля. Он привел собственные доводы в пользу дружбы с Россией. Москва, сказал он, выступает против западной пропаганды "антиценностей", таких как права гомосексуалистов.

"Большинство африканских стран категорически отвергают легализацию на законодательном уровне так называемых однополых союзов, эвтаназии и прочих с религиозной точки зрения греховных деяний, — заявил патриарх. — Все это, безусловно, сближает наши позиции".

Усилия Путина вызвали неоднозначную реакцию. Кенийское руководство раскритиковало саммит, а президент страны Уильям Руто отказался от участия во встрече.

Втайне американские руководители радуются такой низкой явке. Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд, верный союзник США, ранее дал понять, что не приедет на саммит. Он отказался от участия в последний момент, чтобы "лишить Путина символической победы", о чем заявил в интервью один западный официальный представитель.

Но в Санкт-Петербурге некоторые африканские лидеры осыпали Путина похвалами. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, который находится под американскими санкциями, во время встречи на полях саммита рассказал Путину, что его страна солидарна с Россией, проводящей на Украине специальную военную операцию, согласно переводу выступления на русский язык.

Некоторые эксперты отмечают, что попытки Кремля выставить Россию в роли оплота консервативных ценностей могут найти отклик у африканских руководителей, эти ценности разделяющих. Среди них — лидер Уганды Йовери Мусевени, подвергающийся международной критике за принятие сурового закона против гомосексуалистов. В четверг он разместил в Твиттере фотографию, на которой радостно обменивается рукопожатием с Путиным.

"Это такой способ сказать, что мы с вами на одной волне", — заявил, комментируя консервативную позицию России, Мвемба Дизолеле (Mvemba Dizolele), возглавляющий африканскую программу в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

Но на горизонте саммита неотступно маячила суровая геополитика. Из шести стран, которым Путин пообещал бесплатное зерно, только Сомали в феврале проголосовала в ООН против Москвы, поддержав резолюцию с призывом о прекращении военных действий на Украине. В Мали и Центральноафриканской Республике российская частная военная компания "Вагнер" стоит на защите авторитарных правительств.

Низкая явка ударила Россию по больному месту. На этой неделе она заявила, что Запад оказал давление на страны Африки, вынуждая их отказаться от участия в форуме.

Но, как отметил помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, по состоянию на вторник лишь 21 глава государств Черного континента подтвердил свое участие в саммите "Россия-Африка". Десятки других стран были представлены руководителями более низких рангов.

Для сравнения: в работе предыдущего саммита "Россия-Африка" приняли участие 45 глав государств и правительств. А на встречу в Вашингтоне в декабре приехали 46 африканских лидеров. На ней президент Байден пообещал континенту миллиарды долларов помощи и инвестиций.

На этой неделе Кремль заявил, что Путин проведет встречу с каждым из приехавших в Санкт-Петербург лидеров. В этом существенное отличие от вашингтонского саммита. Тогда очень немногие удостоились беседы с Байденом тет-а-тет. Наверное, это признак того, что Путин испытывает более настоятельную потребность в укреплении отношений.

Важное место на саммите занял вопрос о судьбе ключевого участника кремлевской кампании по усилению влияния в Африке — руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который в июне возглавил непродолжительный мятеж против руководства российского военного ведомства. <...>

Путин уже давно предпринимает попытки возродить и укрепить связи Москвы с африканскими странами, предоставляя им военную помощь, развивая торговлю и энергетику. Все это — часть кампании по восстановлению статуса глобальной державы, который Россия утратила 30 лет назад, когда распался Советский Союз. Поскольку Запад с началом вооруженных действий на Украине вводит против Москвы санкции, Путин старается еще больше сблизиться с Черным континентом.

Но Россия предлагает очень мало помощи в тех сферах, которые важны для большинства африканских государств: изменение климата, списание долгов и технологии. Кроме того, у нее есть конкуренты. Китай вкладывает в инфраструктуру континента гораздо больше инвестиций и налаживает более масштабные торговые отношения. Соединенные Штаты же стремятся вовлечь многие африканские страны в обширную коалицию государств, поддерживающих Украину.

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В четверг Путин ненадолго отвлекся от своего марафона встреч с африканскими лидерами. Он выступил на российском телевидении и заявил, что очередная атака ВСУ была отбита, а Украина понесла тяжелые потери.

"Сегодня они [украинские военные] пытались подобрать брошенную подбитую технику, раненых и тела погибших, которые оставили вчера на поле боя, но тоже были рассеяны", — заявил он, стоя в пустой комнате на безопасном с точки зрения COVID-19 расстоянии от репортера, который держал микрофон в вытянутой руке.

В последнее время Путин демонстрирует, что вооруженные действия на Украине он считает составной частью глобального конфликта, который охватил мировую торговлю, черноморский регион и африканский континент. Теперь он практически ежедневно комментирует военную ситуацию, и в этом существенное отличие от предыдущего периода, когда Путин неделями ничего не говорил об обстановке в зоне спецоперации, которая длится уже 17 месяцев.

Его заявления — это также составная часть общей политики по обострению конфликта с Западом.

На Черном море и вокруг него, где Россия и Украина делят протяженную береговую линию, сегодня Путин как никогда прежде готов идти на риск прямой конфронтации с НАТО. <...> Министерство обороны РФ на прошлой неделе дало понять, что любые идущие по Черному морю на Украину торговые суда будут считаться законной военной целью.

Выступая в четверг на саммите, Путин подал сигнал о том, что видит в Африке обширный театр для своей экономической и информационной войны с Западом. В своем вступительном слове он предложил государствам Черного континента помощь в создании "финансовой инфраструктуры", подключенной к системам российской разработки, которые помогут им обходить действующие и будущие западные санкции.

А еще Путин постарался проявить деликатность по отношению к прибывшим лидерам Черного континента. На вечернем приеме он предложил тост за российско-африканскую дружбу, но сопроводил его оговоркой: "Я знаю, что многие в этом зале не употребляют алкогольные напитки".

Авторы: Антон Трояновский (Anton Troianovski), Деклан Уолш (Declan Walsh), Линси Чутел (Lynsey Chutel).

Свои материалы для статьи предоставили Джон Элигон (John Eligon) и Пол Сонн (Paul Sonne).