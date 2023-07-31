Банк БРИКС может профинансировать несколько проектов Росатома

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев сообщил о проведении первых масштабных переговоров с президентом банка Дилмой Руссефф

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Банк БРИКС намерен профинансировать несколько атомных проектов госкорпорации "Росатом". Об этом заявил журналистам на форуме Россия - Африка генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Впервые мы провели масштабные переговоры с новым банком развития БРИКС, президентом банка Дилмой Руссефф. Достигнуты договоренности о финансировании ряда проектов в странах БРИКС, в странах, к которым есть интерес у банка БРИКС для реализации наших проектов", - сказал Лихачев.

По его словам, речь идет в первую очередь о медицинских центрах, атомных станциях малой мощности в наземном и мобильном исполнении.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.