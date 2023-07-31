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ЦАМТО

Airbus предлагает ВВС Индии самолеты ВТА A400M

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Посадка транспортного самолета А400М на пляж
Посадка транспортного самолета А400М на пляж.
Источник изображения: Royal Air Force

ЦАМТО, 28 июля. Компания Airbus представила предложение о продаже самолетов ВТА A400M в ответ на опубликованный командованием ВВС Индии запрос об информации (RFI) о поставке среднего самолета ВТА (MTA) грузоподъемностью от 18 до 30 т.

Крайний срок подачи предложений на выпущенный в декабре 2022 года запрос был продлен до 31 марта. Конкурентами Airbus выступили американская Lockheed Martin с C-130 "Геркулес" и бразильская Embraer с C-390.

Самолет MTA является потенциальной заменой состоящих на вооружении Ан-32, но также может заменить и более крупные Ил-76.

Как заявил 23 июля на пресс-конференции в Индии глава подразделения Military Air Systems компании Airbus Жан-Брис Дюмон, "компания представила ответ на запрос, предложив А400M, который несет вдвое большую полезную нагрузку на вдвое большую дальность по сравнению с конкурентами".

В запросе указано, что поставки платформы предполагается начать в течение 36 месяцев после подписания контракта, конкретное количество самолетов не упоминается. Поставщиков попросили предоставить "приблизительную стоимость самолетов и сопутствующего оборудования" при закупке 40, 60 и 80 ед.

Airbus предлагает ВВС Индии самолет A400M, который может нести максимальную полезную нагрузку 37 т. Максимальная грузоподъемность C-130 "Геркулес" – около 20 т, а C-390 – до 26 т. Компания готова обсуждать вопрос организации производства части компонентов в Индии.

В прошлом ряд официальных лиц ВВС Индии заявлял, что C-295MW, 56 ед. из которых были законтрактованы для замены HS-748 Avro, будут рассматриваться и как потенциальная замена для Ан-32, учитывая, что действующая сборочная линия будет доступна и после завершения поставки заказанных самолетов. Однако, исходя из указанной в RFI грузоподъемности, C-295 больше не соответствует предъявляемым к кандидату требованиям.

Таким образом, Ан-32 могут быть заменены самолетом большей грузоподъемности с учетом изменившейся обстановки. На фоне противостояния 2020 года в восточном Ладакхе с Китаем, СВ Индии стремятся принять на вооружение легкие танки массой около 25 т. Самолет MTA потенциально может служить средством для его оперативной переброски.

Проект совместной с Россией разработки и производства 20-тонного самолета МТА для замены Ан-32 был свернут несколько лет назад. В настоящее время ВВС эксплуатируют около 100 Ан-32, которые были недавно модернизированы в рамках подписанного с Украиной в 2009 году соглашения. В сентябре 2021 года МО Индии подписало с компанией Airbus Defense and Space контракт на поставку для ВВС страны 56 самолетов ВТА C-295MW для замены 50 состоящих на вооружении с середины 1960-х годов устаревших HS-748 Avro.

Помимо Ан-32 и Avro, парк транспортной авиации ВВС состоит из самолетов Ил-76 и самолетов-заправщиков Ил-78, а также 12 C-130J "Супер Геркулес" и 11 C-17 "Глоубмастер-3".

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A400M
C-130
C-17
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