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Военное обозрение

Польские СМИ анализируют возможную перспективу действий бойцов ЧВК «Вагнер» против Польши

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Источник изображения: topwar.ru

Появление в Белоруссии тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» не могло остаться без внимания со стороны польской прессы. В Польше пытаются анализировать возможную перспективу действий «музыкантов» против польского государства.

Журналист OKO Press Витольд Гловацкий не верит в реальность угрозы «ралли» трехсот «вагнеровцев» на польскую территорию, прежде всего – по причинам военного характера. Сейчас польско-белорусская граница тщательно охраняется пограничной службой и войсками территориальной обороны, в том числе использующими беспилотные летательные аппараты. Нет ни малейшего шанса, что 300 человек на 50 пикапах смогут границу пересечь скрытно.

Если «вагнеровцы» попытаются открыто напасть на границу, то это будет уже нападением на Польшу, что позволит Варшаве обратиться к статье 5 Североатлантического договора. Польский аналитик рассказывает, как отреагирует страна на появление у границы бойцов «Вагнера».

Во-первых, находящиеся на границе силы пограничной стражи и территориальной обороны получат распоряжение сосредоточиться на наблюдении и избегать боевого контакта.

Во-вторых, на охрану границы могут поднять дежурные два истребителя F-16, а в районе въездов на автотрассу С-8 под Белостоком на пути у «музыкантов» возникнут уже регулярные части Войска Польского. Прежде всего, это 18-й Белостокский разведывательный полк, в составе которого служат опытные офицеры и солдаты, в том числе воевавшие в Афганистане в составе сил НАТО. Полк имеет и достаточное количество тяжелого вооружения.

Сейчас, отметил аналитик, в Белостоке формируется новая польская дивизия, поэтому в окрестностях города много оружия и солдат. Скорее всего, именно в районе Белостока и произошел бы ожесточенный бой между польской армией и «вагнеровцами».

Польский автор считает, что ни президент России Владимир Путин, ни белорусский лидер Александр Лукашенко не отдадут приказа атаковать Польшу, прекрасно понимая, к каким последствиям может привести такое решение.

Тем временем, вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что армия страны увеличивается с трех до шести дивизий сухопутных войск – именно в связи с появлением ЧВК «Вагнер» в Белоруссии.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что численность личного состава польской армии доведут до 300 тысяч человек. Качиньский критикует концепцию НАТО, предполагающую сначала сдачу территорий врагу и затем их освобождение, и считает, что Польше придется полагаться прежде всего на свои силы, почему и увеличивается армия страны.

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