На вооружении ВСУ замечен гибрид БТР-80 и БРМ-1К

Источник изображения: topwar.ru

На вооружении украинских военных была замечена самодельная боевая бронемашина, созданная путем размещения на шасси БТР-80 средств поражения от БРМ-1К.

Как утверждается, в качестве трофея ВСУ досталась командно-штабная машина Р-149СМР «Кушетка-Б», которая в качестве базы использует БТР-80, но при этом не несет оружия. В целях ее превращения в ударную единицу на нее была установлена башня от разведывательной машины БРМ-1К, которая вооружена 73-мм пушкой 2А28 «Гром» и 7,62-мм ПКТ.

В боекомплект пушки входят два типа боеприпасов: бронебойные ПГ-15В и ОФС ОГ-15В. Дальность стрельбы прямой наводкой составляет 750 м, а максимальная при ведении навесного огня 1300 м.

При этом «Кушетка-Б» лишилась штатного оборудования, в том числе РЛС и дальномера. Возможно, что данные системы были повреждены в ходе боя.

Что касается БРМ-1К, то ранее фиксировался обратный процесс: с данной разведывательной машины снималась башня и устанавливалась новая с техники, имеющей похожий погон башни, например, от БМД-2 с 30-мм пушкой или от «Ноны-С» с 120-мм орудием, так как эти средства поражения превосходили по боевой эффективности пушку «Гром».

Учитывая крупные потери ВСУ в западной бронетехнике, следует ожидать появления на вооружении украинской армии более причудливых образцов боевых машин. К примеру, было бы занятно посмотреть на гибрид БМП-1 и M2 Bradley.