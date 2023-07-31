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В Запорожской области сообщили о захвате французского танка AMX-10RC

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Kevin.B

Рогов: ВС РФ в Запорожской области удалось захватить французский танк AMX-10RC

Российские военные в Запорожской области захватили французский колесный танк AMX-10RC. Об этом 28 июля сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Французский тяжелый колесный танк AMX-10RC захвачен на линии фронта нашими бойцами в очень хорошем состоянии, точнее — практически в идеальном, без повреждений», — цитирует Рогова «РИА Новости».

По его словам, танк будет передан российским специалистам военной промышленности для изучения.

До этого, 13 июля, Рогов рассказал, что бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ захватили абсолютно целую американскую боевую машину пехоты (БМП) «Брэдли» на линии фронта в Запорожской области. Боевую технику удалось забрать у противника подразделению «Керчь» 42-й дивизии 58-й армии.

Месяцем ранее военные подразделений группировки «Восток» российских войск также захватили в бою на запорожском направлении западную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ): немецкие танки Leopard и американские БМП «Брэдли». Минобороны РФ разместило кадры с трофейной техникой.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
США
Украина
Франция
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AMX-10RC
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